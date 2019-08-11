Правозащитники разыскивают росгвардейца, ударившего девушку на митинге

19:22

Глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков объявил вознаграждение в 100 тысяч рублей тому, кто предоставит информацию о сотруднике Росгвардии, ударившем девушку во время задержания на митинге в Москве.

Пострадавшую девушку зовут Дарья Сосновская. Видеозапись с её задержанием получила широкое распространение в соцсетях. На видео два бойца ведут девушку, в какой-то момент один из росгвардейцев бьёт её в живот.

Адвокат Татьяна Молоканова сейчас готовит заявление, сообщает Znak.com.

По данным столичного главка МВД, накануне за различные правонарушения в центре Москвы были задержаны 136 человек. После санкционированного митинга на проспекте Академика Сахарова, который по данным «белого счетчика» собрал около 50 000 человек, люди пришли к станции метро «Китай-город».