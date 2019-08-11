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Правозащитники разыскивают росгвардейца, ударившего девушку на митинге

19:22 11.08.2019
Стоп-кадр из видео
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Глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков объявил вознаграждение в 100 тысяч рублей тому, кто предоставит информацию о сотруднике Росгвардии, ударившем девушку во время задержания на митинге в Москве.

Пострадавшую девушку зовут Дарья Сосновская. Видеозапись с её задержанием получила широкое распространение в соцсетях. На видео два бойца ведут девушку, в какой-то момент один из росгвардейцев бьёт её в живот.

Адвокат Татьяна Молоканова сейчас готовит заявление, сообщает Znak.com. 

По данным столичного главка МВД, накануне за различные правонарушения в центре Москвы были задержаны 136 человек. После санкционированного митинга на проспекте Академика Сахарова, который по данным «белого счетчика» собрал около 50 000 человек, люди пришли к станции метро «Китай-город».

Темы: В России
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Комментарии читателей
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12.08.2019, 01:42
Гость: Суть

самого инцидента и грубостей из видео не ясна, но отзывы мажоров впечатляют.
12.08.2019, 00:04
Гость: Хех!

Нашли-таки единственный кадр, который можно предъявить правоохранителям.
***
А дорвутся до власти, будут расстреливать таких же юношей и девушек пачками. Как в 93м.
11.08.2019, 23:28
Гость: 1

Ждём закона, позволяющего головы любым подозрительным на месте шашкой срубать. Главное Русанец, чтоб по закону ж было, правда? При немцах ведь полицаям стрелять в народ позволялось.
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