Роскомнадзор потребовал прекратить рекламу незаконных акций в YouTube

16:07

Роскомнадзор направил в Google требование принять меры по недопущению рекламирования несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.

По информации Роскомнадзора, "ряд структур, имеющих YouTube-каналы, приобретают у видеохостинга рекламные инструменты, такие как push-уведомления, с целью распространения информации о незаконных массовых мероприятиях", которые в том числе направлены на срыв выборов в стране, пишет РБК.

По данным ведомства, подобные push-уведомления приходят также пользователям, которые не подписаны на YouTube-каналы данных структур.

Если Google не примет должные меры, это будет расценено как "вмешательство в суверенные дела государства, а также враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов" в стране, указано в сообщении Роскомнадзора.

Председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, замглавы комитета СФ по международным делам Андрей Климов также сделал заявление об использовании зарубежными силами на акции 10 августа в Москве на проспекте Академика Сахарова "возможности информационно-компьютерных технологий (в том числе популярный в определенных кругах видеохостинг YouTube)" для манипулирования гражданами России, провоцируя их на нарушение закона, сообщает ТАСС.