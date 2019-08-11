]]>
]]>
Главная В России Новости

Роскомнадзор потребовал прекратить рекламу незаконных акций в YouTube

16:07 11.08.2019
Сюжет: Акции внесистемной оппозиции в России

Роскомнадзор направил в Google требование принять меры по недопущению рекламирования несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube. 

По информации Роскомнадзора, "ряд структур, имеющих YouTube-каналы, приобретают у видеохостинга рекламные инструменты, такие как push-уведомления, с целью распространения информации о незаконных массовых мероприятиях", которые в том числе направлены на срыв выборов в стране, пишет РБК.

По данным ведомства, подобные push-уведомления приходят также пользователям, которые не подписаны на YouTube-каналы данных структур.

Если Google не примет должные меры, это будет расценено как "вмешательство в суверенные дела государства, а также враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов" в стране, указано в сообщении Роскомнадзора.

Председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, замглавы комитета СФ по международным делам Андрей Климов также сделал заявление об использовании зарубежными силами на акции 10 августа в Москве на проспекте Академика Сахарова "возможности информационно-компьютерных технологий (в том числе популярный в определенных кругах видеохостинг YouTube)" для манипулирования гражданами России, провоцируя их на нарушение закона, сообщает ТАСС.

Темы: Роскомнадзор, Акции внесистемной оппозиции в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
11.08.2019, 22:18
Гость: ложь довлеет над Россией

Правильно. А руководят и рулят всем этим процессом скрытые троцкисты и антирусское лобби в Кремле, с двумя, с тремя гражданствами и связанные родственными связями с Мировой финансовой закулисой троцкистов-глобалистов.
11.08.2019, 21:56
Гость: Иван Иваныч

А он не использует. В случае с этими лузерами 1000 %. Но ты и дальше будешь пороть эту чушь. Тик как "заряжен".
11.08.2019, 21:52
Гость: Иван Иваныч

Есть элементарные вещи, сформулированные ещё дедушкой Лениным. Это "почта телеграф". Не имея своего видеохостинга ( рутуб не получился), страна обречена хавать чужую пропаганду. Пока не создадим свой суверенный видеохостинг, ОС для компов, мобильную ОС, мы будем в информационной оккупации. Да, строятся колоссальные дата- центры при АЭС, призванные стать хранителями огромных массивов информации. С соцсетями хоть все нормально уже. Можно все писать в контакте, не будучи забаненными ни за что, просто за позицию. Но главные вопросы перезрели. Чебурнет китайского типа перезрел.
Все комментарии (19)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.