Журналисты призвали СК РФ Москвы возбудить дело на Соболь за незаконные митинги

23:24

В пассиве Любови Соболь уже 930 тысяч рублей штрафов и четырехкратное привлечение к ответственности по статье 20.2 КоАП РФ

Обычно подобное влечёт уже уголовную ответственность. Однако протеже Навального до сих пор на свободе.

В июле избирком 43 округа, МГИК и ЦИК отказали Соболь в регистрации на выборах в Мосгордуму из-за масштабных фальсификаций. Навальнистка отреагировала организацией целой серии незаконных митингов.

С 14 июля по 10 августа Соболь сагитировала или лично приняла участие в 9 несанкционированных акциях. Последствиями многих мероприятий стали беспорядки, угрожавшие жизни и здоровью москвичей, в том числе детей. Толпой неизменно руководили специально подготовленные координаторы. Некоторые из них уже задержаны. Например, Егор Жуков и Сергей Фомин. Примечательно, что Фомин ранее «собирал» подписи за Соболь.

Несанкционированные акции так называемой несистемной оппозиции причинили городу и обычным москвичам огромные убытки. Мэрии столицы пришлось затрачивать серьёзные ресурсы на обеспечение безопасности города.

Московские предприниматели также подсчитали многомиллионные убытки из-за перекрытия улиц и погромов.

Так, 27 июля магазины понесли убытки из-за того, что полиция была вынуждена перекрыть Тверскую улицу. От нелегального митинга 3 августа, который Соболь пыталась представить как «прогулку», пострадали уже бизнесмены с Бульварного кольца.

СМИ сообщают об убытках, превышающих сумму в 100 миллионов рублей. В прошлую субботу, 10 августа, остались в накладе уже автомобилисты, которым не посчастливилось припарковаться на проспекте Сахарова. Дебоширы после разогрева на митинг-концерте принялись громить автомобили.



Доказать преступный умысел Соболь не составляет труда, ведь активистка Навального нарочито игнорирует закон, продолжая призывать людей к массовым беспорядкам. Между тем у неё уже четиры привлечения по частям 2 и 8 статьи 20.2 КоАП РФ.

Кроме того, юрист т.н. ФБК пользуется пробелом в законе о митингах, где даны определения понятиям «митинг», «шествие» и «пикетирование».

Митингом, согласно тексту закона, является массовое волеизъявление в одном месте. «Шествием» именуют передвижение по заранее согласованному маршруту. Соболь же «приглашает» сторонников на «прогулку». Таким образом, она играет на формальности закона и организует мероприятия, которые сложно соотнести к какому-то понятию из закона.

Отдельного упоминания заслуживает тот факт, что Соболь не проводила разъяснительной работы в соцсетях. Не доводила до людей тезисы о недопустимости погромов и беспорядков. А после акций активистка Навального не осуждала дебоширов. Наоборот, она хвалила их, тем самым поощряя нарушение закона.

Данный факт и наличие провокаторов на митингах даёт основание полагать о намеренной организации беспорядков. Соболь неоднократно доказывала своим поведением полнейшее пренебрежение интересами москвичей. Штраф в 930 тысяч рублей явно несоразмерен ущербу в 100 миллионов рублей, который понесла Москва.

Следственный комитет РФ должен обратить пристальное внимание на деяния Любови Соболь и возбудить уголовное дело по статье 212.1 УК РФ за неоднократное нарушение порядка организации и проведения митингов, считают журналисты ФАН. Наличия четырех судебных решений по статье 20.2 КоАП РФ — достаточное основание.

