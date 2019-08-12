Ричарду Гиру предложили забрать мигрантов из Европы и расселить их у себя

17:56

Итальянский вице-премьер и глава МВД страны Маттео Сальвини ответил американскому актеру Ричарду Гиру, который провел благотворительную акцию для мигрантов.

Акция состоялась на корабле, дрейфующем в Средиземном море, сообщает Lenta.Ru. «Раз благородный миллионер беспокоится о судьбе мигрантов с судна Open Arms, мы благодарны ему: он может доставить всех на своем частном самолете в Голливуд и разместить их на своих виллах», — заявил итальянский министр.

Три дня назад Гир посетил спасательное судно Open Arms, на котором находятся 160 беженцев, и доставил им гуманитарную помощь — продукты и товары первой необходимости, а также воду, фрукты и овощи. Гир доплыл до судна на своей яхте с надписью «Вы не одни» во время отдыха на итальянском острове Лампедуза. На пресс-конференции он призвал итальянские власти найти место, куда могло бы причалить судно с мигрантами.

Судно Open Arms неделю дрейфует в Средиземном море, поскольку власти Италии отказываются пустить его в свои воды. Мигранты, прибывающие в страну морем, часто оказываются на спасательных судах. Избранное летом 2018 года правительство настроено резко против нелегальной миграции, поэтому с тех пор беженцев часто не пускают на территорию страны.

