Погода и климат в Санкт-Петербурге

16:50

Город Санкт-Петербург... Один из красивейших городов мира. Великолепная архитектура, музеи, парки, мосты — все вокруг наполнено особой ни с чем несравнимой атмосферой

А какой климат в Санкт-Петербурге? Чем природа одарила это замечательное место?

Особенности климата

Географическое положение и движения воздушных масс определяют характер климата на этой территории: умеренный и влажный, промежуточный между морским и континентальным. Частая смена направлений ветра. Небольшое количество солнечного тепла, достигающего поверхности земли. Число дней в году, когда светит солнце, —примерно 62. В остальное время пасмурная облачная с приглушенным светом погода в Санкт-Петербурге придает ему свой неповторимый облик. Этот город известен благодаря «белым ночам» - периоду, когда солнце не скрывается полностью за линией горизонта и вместо темноты всю ночь можно наблюдать только сумерки. «Белые ночи» длятся полтора месяца и являются одной из визитных карточек города, привлекая многочисленных туристов.

Температура воздуха

История отслеживания температурных параметров в Санкт-Петербурге насчитывает более трехсот лет и позволяет привести некоторые цифры:

годовое среднее значение температуры воздуха +4°C;

самая низкая температура в среднем — -8°C (в феврале);

самая высокая температура в среднем — +18°C.

Синоптики заметили, что средние значения неуклонно изменяются в сторону повышения. Одни не придают значения этому факту, считая его естественным. Другие указывают техногенную причину - «парниковый эффект».

Характеристика климата по сезонам года

Погода в Санкт-Петербурге сохраняет свою изменчивость и капризность в любое время года.

Зима. Начало зимнего сезона связывают с установлением снежного покрова и ледоставом в верховьях Невы (ноябрь-декабрь), и длится он до марта. Частые оттепели, повышенные облачность и туманность господствуют в первый зимний месяц, затем отступают. Становится заметно холоднее. Характер зимы зависит от атлантических циклонов и антициклонов. И дважды, каждые одиннадцать лет, у петербуржцев появляется возможность насладиться более теплой зимней погодой.

Весна. Днем температура воздуха поднимается выше нуля, начинает таять снег — в конце марта в Санкт-Петербург приходит весна. Неторопливая, с редкими циклонами и осадками, но с неизбежным возвратом холода и заморозками. Температурные колебания от -26°C в марте до +30 в мае.

Лето. Обычно совпадает с календарным. Приходят атлантические циклоны, и от их направления будет зависеть характер погоды. Северные ветры принесут похолодание и дождь, южные — хорошую теплую пору. Температура может быть выше +25 градусов. Максимальное значение, зафиксированное синоптиками, +37,1°C. В августе циклоны и дождь чаще, средние значения ниже - +16°C.

Осень. Среднесуточная температура устанавливается ниже +15 — в Северную столицу приходит осень. Обычно это конец августа — сентябрь. Теплая сухая сентябрьская погода меняется на пасмурную, ветреную, дождливую. Повышается облачность и влажность, усиливается ветер. Возможен краткосрочный возврат тепла. Температура в сентябре — +11°C, в октябре — +5°C, в ноябре - +0,5°C.

Осадки, влажность воздуха и облачность

Санкт-Петербург — город с повышенной влажностью. Летом этот показатель составляет от 60 до 70 %, зимой — 84 — 89 %, годовой — 75%. Объясняется это тем, что количество выпавших осадков (673 мм) выше количества испарений. Распределение осадков по месяцам неравномерно. В теплые месяцы (апрель — октябрь) — 67 %, в холодные — 33%. Максимальное количество в июле — августе и в феврале — марте. В зависимости от сезона это могут быть дождь, снег, снег с дождем, мокрый снег.

С влажностью связана и облачность. Всего 30 дней в год можно назвать безоблачными. Все остальное время тучи и облака самых разных оттенков нависают над городом, придавая ему насупленный сумрачный вид. Туманы, которые можно наблюдать особенно часто осенью и в начале зимы, дополняют эту картину. Но Санкт-Петербург от этого не становится менее прекрасным и величественным.

Температура воды

Санкт-Петербург называют «Северной Венецией». Множество рек и речек, рукавов, каналов и протоков пронизывают его. Создается впечатление, что город стоит на воде.

Самой главной водной артерией считается Нева, которая впадает в Финский залив Балтийского моря. Температура воды в реке колеблется от 1,5 - 2°C (в апреле и ноябре) до 18°C в июле. В Балтийском море близ Санкт-Петербурга примерно такая же ситуация: изменения от 2 до18 градусов. Минимум — в марте, максимум — в августе. С ноября по апрель Нева скована льдом, но сроки эти для каждого года свои и могут составлять от 45 до 150 дней.

Северная столица не отличается простым характером и не всегда радует ясной теплой погодой. Но она готова открыться каждому с такой стороны, что дождь, ветер, слякоть отойдут на второй план, оставив только радость от увиденного и узнанного.

В статье использовались данные с сайта world-weather.ru.