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Раскрыта принадлежность приблизившегося к борту Шойгу истребителя НАТО

08:14 14.08.2019
F/A-18 Hornet
Фото с сайта Pixabay.com
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Истребитель НАТО F-18, который попытался приблизиться к самолету министра обороны РФ Сергея Шойгу над Балтикой, но был оттеснен российскими Су-27, принадлежит ВВС Испании и базируется в Литве, пишет "Интерфакс" со ссылкой на испанские СМИ.

Отмечается, что самолет F/A-18 Hornet принадлежит ВВС Испании, базирующийся в Литве. Изображения испанского F/A-18 с тем же номером и аналогичными символами на его вертикальных стабилизаторах можно найти в интернете.

В испанских СМИ подчеркивают, что такие самолеты ВВС Испании являются частью воздушной полиции НАТО и базируются в литовском Шяуляе с мая по 31 августа. Их миссия состоит в охране воздушного пространства Эстонии, Латвии и Литвы.

Ранее телеканал сообщалось, что истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к самолету Шойгу над Балтикой, его оттеснили российские Су-27.

"Российский самолет в сопровождении по крайней мере одного российского истребителя был отслежен ранее сегодня над Балтийским морем", – сообщил "Интерфаксу" в Брюсселе чиновник аппарата НАТО в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию.

"Реактивные самолеты Балтийской полицейской воздушной миссии НАТО поднялись в воздух, чтобы идентифицировать самолет, который пролетал вблизи воздушного пространства союзников. После идентификации самолета истребители НАТО вернулись на базу. У НАТО нет информации о том, кто был на борту", – заявили в штаб-квартире альянса.

Самолет министра обороны РФ следовал с эскортом из двух истребителей морской авиации Балтфлота Су-27 из Калининграда в Москву.

21 июня 2017 года истребитель НАТО также пытался приблизиться к самолету Шойгу над нейтральными водами Балтики. Тогда сопроводить борт министра пытался истребитель F-16. Позднее стало известно, что это был F-16 польских ВВС.

В апреле 2018 году Шойгу заявил, что из-за полетов авиации НАТО возрос риск инцидентов. "Повысилась интенсивность полетов натовской авиации у российских границ. В итоге резко возросла опасность провокаций и военных инцидентов", - сказал тогда Шойгу.

Темы: Сергей Шойгу
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Комментарии читателей
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14.08.2019, 15:31
Гость: Иван Иваныч

Что что, но НАТО не самоубийцы. Потому и объяснение довольно адекватное , без присущего им хамства. Потому как сбей иди задень наш даже истребитель, осколки которого могли поразить самолёт министра , началась бы ядерная война. Причём автоматом.
14.08.2019, 15:11
Гость: Ольга

Да,,, нельзя в дурдоме интернет подключать. )))
14.08.2019, 14:24
Гость: Трезвый

вывод. Случайно собьешь одного,то другие издалека будут облетать самолет Шойгу. Стопудово спецслужбы НАТО следят за передвижением самолетов руководства РФ и этот инцидент мог закончится как с малайзийским Боингом над Донбассом когда его еще с Польши сопровождали истребители НАТО приняв за борт №1 (гаранта),а хохлы атаковали по той же причине. МО РФ должно строго предупредить руководство НАТО что любое приближение их истребителей на определенное расстояние к самолетам правительства России вынудит наших летчиков открывать по ним огонь на поражение.
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