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Командир A321 объяснил решение сажать самолет в поле с кукурузой

21:38 15.08.2019
© KM.RU, aircrash / VK
aircrash / VK
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Пилот аварийно приземлившегося в Подмосковье самолета А321 "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов рассказал, как принял решение сажать лайнер в поле.

Он отметил, что изначально хотел вернуться в аэропорт, так как мощности двигателей было недостаточно для продолжения полета.

"Но когда увидели, что второй двигатель тоже отказывает, <...> у меня появилось решение — сажать самолет только перед собой", — сказал он. 

Когда пилот понял, что самолет неизбежно столкнется с землей, он попытался посадить машину как можно мягче.
"Безопасней сажать самолет без шасси, он мог перевернуться, и последствия могли бы быть хуже", — объяснил свое решение Юсупов.

При этом спасший 233 человека командир экипажа заявил, что не считает себя героем. По его словам, посадить самолет в поле было единственно верным решением.

Пилот подчеркнул, что подготовка к полету проходила в штатном режиме, а аварийные ситуации, подобные той, что случилась, регулярно отрабатываются на тренажерах.

Командир воздушного судна поблагодарил второго пилота, экипаж, пассажиров и самолет, пишет РИА Новости.

Самолет А321 "Уральских авиалиний" с 226 пассажирами и семью членами экипажа на борту выполнял рейс из Москвы в Симферополь.

Сразу после взлета в двигатели судна попала стая чаек, что привело к перебоям в работе силовых установок. Пилоты приняли решение экстренно сесть в кукурузном поле недалеко от деревни Рыбинское. Самолет благополучно приземлился с выключенными двигателями и убранными шасси.

Темы: Авиационные происшествия и аварийные посадки
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Комментарии читателей
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16.08.2019, 01:14
Гость: Настоящий джигит Дамир

Спас людей от результатов работы какого-нибудь Ивана.
16.08.2019, 01:08
Гость: gvozd

молодцы ребята.
15.08.2019, 21:58
Гость: небесная канцелярия

..командир экипажа заявил, что не считает себя героем. По его словам, посадить самолет в поле было единственно верным решением..
* Летчик абсолютно Прав -это не героизм, а летная работа за которую им платят з/плату..
Летчики боролись за жизнь, свою и пассажиров, до конца.. и Удача поворотилась к ним лицом..
В общем, профессиональная работа и конечно Ох.. везение.
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