Ученые просят отменить приказ Минобрнауки о контактах с иностранцами

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Представители научного клуба "1 июля", в который входят академики, члены-корреспонденты и профессора Российской академии наук (РАН), предложили правительству РФ отменить приказ Минобрнауки, вводящий новые требования к международному сотрудничеству российских ученых. Они считают, что ограничение контактов ученых с их зарубежными коллегами ограничивает профессиональную свободу представителей науки.

"Недопустимым является ограничение личных и профессиональных свобод ученых, не дававших личного добровольного согласия на доступ к секретным сведениям", - цитирует ТАСС заявление клуба.

Ученые указывают, что появление приказа Минобрнауки без предварительной консультации с научным сообществом является ошибкой. Подобная ситуация, по их мнению, "говорит о необходимости срочного восстановления единой самоуправляемой системы научных институтов под эгидой РАН".

Президент Российской академии наук Александр Сергеев назвал рекомендации Минобрнауки "нелепыми" для учреждений без доступа к гостайне. Он напомнил, что для работающих с гостайной организаций ограничения по такому взаимодействию существуют давно. Сергеев подчеркнул, что российское научное сообщество выступает за расширение международного сотрудничества.

Согласно приказу Минобрнауки РФ "Об утверждении рекомендаций по взаимодействию с госорганами иностранных государств, международными и иностранными организациями и приему иностранных граждан в территориальных органах и организациях, подведомственных Минобрнауки", на встрече с иностранными коллегами должны присутствовать как минимум двое российских ученых. Кроме того, такие встречи возможны только с разрешения руководства — научные организации должны за пять дней письменно уведомлять Минобрнауки о планируемой встрече, предоставляя список ее участников. После каждой встречи российские ученые должны будут предоставлять отчет с описанием разговора и сканами паспортов участников беседы.

Также в документе говорится о том, что иностранные ученые при посещении российских научных организаций могут использовать записывающие и копирующие информацию устройства "только в случаях, предусмотренных международными договорами РФ".

Глава Минобрнауки Михаил Котюков 14 августа сообщил, что подготовленный министерством документ ставит своей целью систематизацию работы по международным проектам. В пресс-службе министерства пояснили, что приказ носит рекомендательный характер и соответствует мировым практикам.