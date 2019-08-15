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Ученые просят отменить приказ Минобрнауки о контактах с иностранцами

13:28 15.08.2019
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Представители научного клуба "1 июля", в который входят академики, члены-корреспонденты и профессора Российской академии наук (РАН), предложили правительству РФ отменить приказ Минобрнауки, вводящий новые требования к международному сотрудничеству российских ученых. Они считают, что ограничение контактов ученых с их зарубежными коллегами ограничивает профессиональную свободу представителей науки.

"Недопустимым является ограничение личных и профессиональных свобод ученых, не дававших личного добровольного согласия на доступ к секретным сведениям", - цитирует ТАСС  заявление клуба.

Ученые указывают, что появление приказа Минобрнауки без предварительной консультации с научным сообществом является ошибкой. Подобная ситуация, по их мнению, "говорит о необходимости срочного восстановления единой самоуправляемой системы научных институтов под эгидой РАН".

Президент Российской академии наук Александр Сергеев назвал рекомендации Минобрнауки "нелепыми" для учреждений без доступа к гостайне. Он напомнил, что для работающих с гостайной организаций ограничения по такому взаимодействию существуют давно. Сергеев подчеркнул, что российское научное сообщество выступает за расширение международного сотрудничества.

Согласно приказу Минобрнауки РФ "Об утверждении рекомендаций по взаимодействию с госорганами иностранных государств, международными и иностранными организациями и приему иностранных граждан в территориальных органах и организациях, подведомственных Минобрнауки",  на встрече с иностранными коллегами должны присутствовать как минимум двое российских ученых. Кроме того, такие встречи возможны только с разрешения руководства — научные организации должны за пять дней письменно уведомлять Минобрнауки о планируемой встрече, предоставляя список ее участников. После каждой встречи российские ученые должны будут предоставлять отчет с описанием разговора и сканами паспортов участников беседы.

Также в документе говорится о том, что иностранные ученые при посещении российских научных организаций могут использовать записывающие и копирующие информацию устройства "только в случаях, предусмотренных международными договорами РФ". 

Глава Минобрнауки Михаил Котюков 14 августа сообщил, что подготовленный министерством документ ставит своей целью систематизацию работы по международным проектам. В пресс-службе министерства пояснили, что приказ носит рекомендательный характер и соответствует мировым практикам.

Темы: Министерство науки и высшего образования РФ, Наука и инновации в России
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Комментарии читателей
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15.08.2019, 15:27
Гость: blog2038,.

МинОбрНаука запретила контакты всем учёным или только тем кто работает над её секретными проектами?
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Если первое, то из страны надо бежать.
Если второе, то это вполне нормально - так поступает весь мир.
15.08.2019, 14:42
Гость: Ray Bloom

Зачем просить, проще не выполнять и забить на их приказы.
15.08.2019, 14:37
Гость: Mr Bean

Чего мусолить тему? Ученые против ограничений, не ново, это уже проходили. Хотите свободы, - первая свобода от госбюджета. Создавайте свои фирмы, лаборатории, работайте в них и продавайте свой научный продукт, кто вам мешает. Но, за свой счет, или за кредитный. Все просто, ясно, как божий день. А если живете за счет бюджета, - извольте подчиняться правилам и регулированию государства. Опять же все ясно и понятно, и ни каких возражений тут быть не может. Попробуйте, например, в Англии, в Оксфордском университете вякнуть про свои, якобы, авторские права, сразу придется брать обратный билет на Родину. Принцип элементарный, - кто платит, тот и заказывает.
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