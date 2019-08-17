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Минобороны подало иск на военнослужащих за случайный запуск ракеты

11:49 17.08.2019
Здание Минобороны РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Здание Минобороны РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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Министерство обороны пытается взыскать более 45 млн руб. с двух военнослужащих морской авиации Черноморского флота, которые случайно запустили на аэродроме в Саках авиационную управляемую ракету, пишет "Коммерсант".  К счастью, ее боевая часть с примерно 100 кг взрывчатого вещества не сработала.

Как следует из материалов дела, 1 октября 2017 года техники в/ч 59882 Алексей Чебанов и Николай Зверев, используя комплекс «Ока», осуществляли контроль за техническим состоянием авиационных управляемых средств поражения, в том числе двух ракет Х-29ТД, с которыми перед этим осуществлял вылет многоцелевой тяжелый истребитель Су-30СМ.

При этом техники не проверили, как то предписывают регламенты работ, исправность чековых механизмов Х-29ТД.  В ходе работ произошло срабатывание пиропатронов, на которые был подан ток,— в результате авиационная ракета класса «воздух—поверхность», имеющая длину около 4 м и вес порядка 700 кг (примерно 100 кг приходится на взрывчатое вещество боевой части), снесла ворота и часть стены ангара, уничтожив по пути аппаратуру и еще одно «изделие 63М».

Экспертиза оценила каждую ракету в 18,459 миллиона рублей, еще в 9,5 миллиона рублей обошлось уничтоженное оборудование. Материальный ущерб составил 46,571 миллиона рублей.

Темы: Происшествия в армии, Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
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17.08.2019, 18:17
Гость: Мефодий

Энто, если завтра война, то сколько денег нужно солдатику чтобы за каждый выстрел расщитаться? А если угораздит попасть в артиллерию или космические войска?
В армии расеянской должны служить только дети из состоятельных семей.
17.08.2019, 18:13
Гость: На самом деле

Васильева, это только цветочки. В гареме маршала Шойгу есть такие дамы, у которых недвижимость на 3 миллиарда.
17.08.2019, 14:57
Гость: Скептик

Говорят, на подводных лодках аварийные буйки приваривают намертво.
Именно потому, что капитаны - не сердюковы. С них все взыщют.
Они же не друзья того, о ком вы подумали...
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