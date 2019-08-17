Минобороны подало иск на военнослужащих за случайный запуск ракеты

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Министерство обороны пытается взыскать более 45 млн руб. с двух военнослужащих морской авиации Черноморского флота, которые случайно запустили на аэродроме в Саках авиационную управляемую ракету, пишет "Коммерсант". К счастью, ее боевая часть с примерно 100 кг взрывчатого вещества не сработала.

Как следует из материалов дела, 1 октября 2017 года техники в/ч 59882 Алексей Чебанов и Николай Зверев, используя комплекс «Ока», осуществляли контроль за техническим состоянием авиационных управляемых средств поражения, в том числе двух ракет Х-29ТД, с которыми перед этим осуществлял вылет многоцелевой тяжелый истребитель Су-30СМ.

При этом техники не проверили, как то предписывают регламенты работ, исправность чековых механизмов Х-29ТД. В ходе работ произошло срабатывание пиропатронов, на которые был подан ток,— в результате авиационная ракета класса «воздух—поверхность», имеющая длину около 4 м и вес порядка 700 кг (примерно 100 кг приходится на взрывчатое вещество боевой части), снесла ворота и часть стены ангара, уничтожив по пути аппаратуру и еще одно «изделие 63М».

Экспертиза оценила каждую ракету в 18,459 миллиона рублей, еще в 9,5 миллиона рублей обошлось уничтоженное оборудование. Материальный ущерб составил 46,571 миллиона рублей.