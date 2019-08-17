В бой идут массовики-затейники

По некоторым данным, Кремль стремится изменить повестку дня в Рунете накануне Единого дня голосования — с упором на неполитические скандалы

Для того чтобы можно было перейти к полному подавлению новой протестной волны, надо, чтобы она существенно ослабла.

Коллаж с сайта hochu.ua

Концентрация общественного внимания на протестах, пожарах, наводнениях и, наконец, радиоактивной аварии около Северодвинска играет против российской власти. Те условные «кремлевские башни», в которых засели не только силовики, это все еще понимают. Неудивительно, что ходят слухи, будто они пытаются сменить повестку дня.

Здесь надо уточнить, что речь идет об аудитории российского интернета. Центральные телеканалы и так находятся под полным контролем кремлевской администрации, точнее первого заместителя ее руководителя Алексея Громова. Там московские протесты выглядят как немногочисленное сборище фриков, которые обожают цыганскую музыку, и даже непонятно, за разгон каких таких злоумышленников благодарил омоновцев известный пропагандист Владимир Соловьев.

Никаких других протестов там и вовсе не показывают, равно как не обсуждают и опасность радиационного заражения природы или облучения населения соседних поселков и городов в результате аварии в Неноксе около 200-тысячного Северодвинска. Есть, впрочем, пожары и наводнения — точнее, борьба с ними, в основном, за счет визитов в зоны бедствия Владимира Путина, который пьет с погорельцами или «подтопленцами» чай. Да и какой смысл скрывать эти стихийные бедствия, когда про них уже даже Ди Каприо говорит.

В интернете картина происходящего заметно отличается. Московские протесты вышли к концу июля на первый план и, конечно, заметно проигрывают атакам россиян на Инстаграм госпожи Кардашьян, но точно выигрывают у любой позитивной для российских властей темы.

Конечно, только тем, кто находится в информационном пузыре и сам участвует в протестах, кажется, что больше ни о чем в Рунете не говорят. Однако Владимир Путин, как ходят слухи, уверенно проигрывает протестующим по совокупной упоминаемости в Рунете.

В итоге, как говорит источник, близкий к президентской администрации, на совещании ее руководства с «внутриполитическим блоком» было дано поручение переключить внимание сетевой аудитории на другие темы. Традиционное обсуждение возможности захоронения Владимира Ленина, переименование Волгограда в Сталинград или просто десталинизация сетевую аудиторию волнуют мало, кто такой Ленин, она вообще не в курсе.

Зато прекрасно осведомлена, кто такая Ольга Бузова. И вот, по якобы случайному совпадению эта звезда телеэфира и интернета попадает в скандал. В Сети появляется видео, на котором Бузова вылизывает тарелку, а потом в шутку объясняет это тем, что она «блокадница». Естественно, это вызывает возмущение множества людей старшего поколения, но не только у них. Дискуссии о морали и нравственности в моде у всех поколений россиян. И вот Бузова оттягивает на себя немножко внимания, отказываясь, вдобавок, удалить видео-ролик с Youtube, что позволяет почтеннейшей публике повозмущаться всласть.

Затем со своей скандальной историей в медиа-пространство вываливается телеведущая и пиарщица Тина Канделаки. Ее оказывается сексуально «харрасила» знаменитая американская певица Кэти Перри. Против последней уже выдвинуто несколько аналогичных обвинений, и в международном контексте россиянка вряд ли будет «котироваться». Зато на внутреннем медийном рынке — это довольно громкая тема, которая соединяет в себе все, что любят пообсуждать и поосуждать в Сети: тут тебе и права женщин, и однополый секс, и попытка изнасилования, и, наконец, самооборона.

В то же время ВЦИОМ переносит сроки публикации своих регулярных опросов, включая традиционный «рейтинговый». В итоге тема падения популярности (или ее роста) Владимира Путина уходит временно из информационного пространства и никто не может написать, стали россияне больше или меньше любить своего президента. Тем более — начать гадать, как изменение его популярности связано с протестами.

Наверняка это отнюдь не единственные меры, которые принимают власти для смены повестки дня. Например, тот же ВЦИОМ на днях вбросил в информпространство результаты весьма критичного в отношении «православных россиян» опроса. Он, правда, «не выстрелил» и особо бурной дискуссии не получилось. Но есть ведь еще резонансные преступления, включая убийства, которые в России, к сожалению, случаются каждый день. Или такой испытанный прием, как международные скандалы на почве якобы «проявлений русофобии».

Арсенал богат и, очевидно, в ближайшие недели, по мере приближения Единого дня голосования, мы увидим, как темы будут сменять в медиа-пространстве одна другую. И каждая следующая будет скандальнее предыдущей. Хотя бы потому, что обсуждать реальные проблемы для власти сейчас явно не с руки, проще сменить повестку дня, а к недовольным отправить ОМОН. Чтобы «простой народ» обсуждал Бузову, а не слухи про радиацию.