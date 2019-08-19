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Белоруссия, Украина и Венесуэла оказались крупнейшими должниками России

11:11 19.08.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Белоруссия названа самым крупным должником России, пишет РБК со ссылкой на белорусский Минфин.

По данным ведомства, по состоянию на 1 июня текущего года, долг Минска перед Москвой составляет 7,55 миллиарда долларов.

Всего издание по открытым источникам насчитало минимум 17 государств, которые суммарно задолжали Москве порядка 27 миллиардов долларов.

Отмечается, что на второй строчке данного списка оказалась Украина, чей долг составляет 3,7 миллиарда долларов. За ней следует Венесуэла с долгом перед Россией в 3,5 миллиарда долларов.

К крупным заемщикам дальнего зарубежья также относятся Куба, Бангладеш, Кипр, Индия и Йемен.

При этом государственный внешний долг России, по данным Минфина, на 1 августа 2019 года составлял 53,8 миллиарда долларов.

Темы: Россия, Международные отношения, Экономика и финансы
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Комментарии читателей
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19.08.2019, 15:34
Гость: да, закончилась =халява для РФ=

рубль падает, а гривна укрепляется к американским деньгам....
19.08.2019, 14:57
Гость: Моня

Так один российский бизнесмен подозревается в хищении !внимание! около 3.5 млрд долларов. Это половина долга РБ. Но бизнесмена отпустят за взятку, потому что похищенное уже и так в оффшоре. А вот с РБ выжмут все до копейки. Простить долг нельзя - ведь белорусы не богатый газом Алжир, которому простили 12 мрлд. Они - скромный и трудолюбивый народ, который прямо и косвенно путем смежной торговли и кооперации предприятий создает в РФ несколько миллионов рабочих мест, а раз так, то надо взыскать с них по полной.
19.08.2019, 14:43
Гость: В.В.

Провокационная статейка по поводу сравнительно небольших долгов, особенно если по ним регулярно платят проценты. Украина особый случай злостного неплательщика.
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