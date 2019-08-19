Белоруссия, Украина и Венесуэла оказались крупнейшими должниками России

11:11

Белоруссия названа самым крупным должником России, пишет РБК со ссылкой на белорусский Минфин.

По данным ведомства, по состоянию на 1 июня текущего года, долг Минска перед Москвой составляет 7,55 миллиарда долларов.

Всего издание по открытым источникам насчитало минимум 17 государств, которые суммарно задолжали Москве порядка 27 миллиардов долларов.

Отмечается, что на второй строчке данного списка оказалась Украина, чей долг составляет 3,7 миллиарда долларов. За ней следует Венесуэла с долгом перед Россией в 3,5 миллиарда долларов.

К крупным заемщикам дальнего зарубежья также относятся Куба, Бангладеш, Кипр, Индия и Йемен.

При этом государственный внешний долг России, по данным Минфина, на 1 августа 2019 года составлял 53,8 миллиарда долларов.