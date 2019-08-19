В России вступили в силу новые правила ввоза фруктов и овощей

13:11

С 19 августа 2019 года в России вступают в силу новые правила фитосанитарного контроля, которые будут действовать в порядке эксперимента до 2022 года.

Они предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 17.07.2019 № 907 «О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 13 августа 2016 г. № 792».

Теперь через границу можно будет провозить не более 5 килограммов фруктов и овощей. Новый регламент распространяется на все виды транспорта.

Если вес фруктов, овощей, семян или прочей продукции растительного происхождения будет превышать эту норму, то потребуются фитосанитарный сертификат. В случае его отсутствия продукцию изымут и отправят обратно или уничтожат.

О принятом решении таможня проинформирует через единую систему межведомственного электронного взаимодействия Россельхознадзор, сообщает «Российская газета».

Также сертификат потребуется для провоза на территорию России саженцев или срезанных цветов. Без сертификата допускается провоз не более трех букетов по 15 цветков в каждом.

Проверять будут багаж пассажиров судов, самолетов, поездов, а также членов их экипажей и поездных бригад. Кроме того, осматривать станут и автомобили.

При этом картофель, как и посадочный материал и семена в любом случае можно ввозить только с фитосанитарными сертификатами. По словам юристов, если человек будет говорить, что у него товар для личного пользования, а при проверке выяснится, что при отсутствии сертификатов везет он больше разрешенного веса, то его будут привлекать к административной ответственности за недостоверное декларирование.

«Штраф составляет от половины стоимости товара до двукратной», - говорит таможенный юрист Сергей Мрачковский.

После оплаты физическому лицу будет предложено выбрать дальнейшую судьбу товара - вывозить обратно, растаможивать или уничтожать, причем все процедуры будут происходить за счет собственника.