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Комиссия ГД займется вопросом вмешательства извне во внутренние дела России

16:42 19.08.2019
© KM.RU, Илья Шабардин
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В Государственной Думе появится межфракционная Комиссия по вопросу иностранного вмешательства во внутренние дела РФ, в том числе в выборы. Такое решение было принято на внеочередном заседании Совета ГД.

Депутаты, которые вошли в состав Комиссии, будут отозваны из отпусков для того, чтобы работа была начата незамедлительно. В нее вошли шесть представителей фракции «Единая Россия» и по два представителя от фракций КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».

Председатель ГД Вячеслав Володин по итогам внеочередного заседания Совета ГД отметил, что вопрос о вмешательстве во внутренние дела РФ извне – крайне важный, а решение о создании Комиссии по изучению этого вопроса – закономерное.

Комиссия займется анализом и исследованием фактов вмешательства. По словам Володина, на заседании комиссии решено приглашать не только иностранных журналистов, но и дипломатов, которые призывали к участию в несанкционированных массовых акциях или сами участвовали в их организации. 

Как отметил Председатель ГД, ее материалы могут быть переданы правоохранителям. 

Выводы Комиссии, заявил он, можно будет «озвучить в рамках Парламентской ассамблеи ОБСЕ, ПАСЕ и также направить свои предложения ряду стран, которые этим (вмешательством в дела РФ – прим. ред.) не просто грешат, а цинично попирают наш суверенитет, пытаются вмешиваться в дела РФ, осуществляют действия, несовместимые ни с законом нашей страны, ни с международными правилами и нормами».

Кроме того, на основе выводов Комиссии могут быть подготовлены поправки в законодательство. Материалы, с которыми будет работать Комиссия, уже поступают в Государственную Думу.

Возглавит Комиссию Председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Он сообщил, что первое заседание состоится уже 30 августа.

Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев подчеркнул, что решение о назначении Василия Пискарева было поддержано единогласно всеми фракциями ГД, как и само решение о создании Комиссии.

Темы: Выборы в органы власти в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
19.08.2019, 23:07
Гость: Алекс Дорф

И это взрослые мужчины с высшим образованием, законодатели. Но какие же редкостные ....!
19.08.2019, 22:44
Гость: Иван

Я тут!
19.08.2019, 21:28
Гость: Примеров множество

Западные ковбои скачут по всей РФ на иномарках и стреляют на свадьбах. Только одни Юг с Востоком спасают Россию.
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