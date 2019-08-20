Банки обсудят идею блокировки карт при зачислении подозрительных средств

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Ассоциация банков России (АБР) планирует обсудить возможность блокировать карты при подозрении в зачислении на них мошеннически списанных средств, пишет газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на вице-президента АБР Алексея Войлукова.

В организации считают, что данная мера поможет бороться с мошенническим выводом средств со счетов клиентов банков.

Предполагается, что путем блокировки карт кредитные организации смогут приостанавливать "использование клиентом-получателем электронного средства платежа" до подтверждения операции отправителем. Сейчас же это возможно только в момент списания, и лишившийся денег клиент для возврата средств может воспользоваться задержкой между зачислением средств и их снятием в банкомате.

Банки смогут блокировать карты на срок два дня "до подтверждения легитимности транзакции", отмечает газета. При обращении в полицию время блокировки карты получателя средств вырастет до 30 дней.

Эксперты по кибербезопасности, поставили под сомнение такой длительный срок блокировки средств, предложив сравнить этот срок с реальным временем расследования подобных дел.