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Банки обсудят идею блокировки карт при зачислении подозрительных средств

07:36 20.08.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Ассоциация банков России (АБР) планирует обсудить возможность блокировать карты при подозрении в зачислении на них мошеннически списанных средств, пишет газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на вице-президента АБР Алексея Войлукова.

В организации считают, что данная мера поможет бороться с мошенническим выводом средств со счетов клиентов банков.

Предполагается, что путем блокировки карт кредитные организации смогут приостанавливать "использование клиентом-получателем электронного средства платежа" до подтверждения операции отправителем. Сейчас же это возможно только в момент списания, и лишившийся денег клиент для возврата средств может воспользоваться задержкой между зачислением средств и их снятием в банкомате.

Банки смогут блокировать карты на срок два дня "до подтверждения легитимности транзакции", отмечает газета. При обращении в полицию время блокировки карты получателя средств вырастет до 30 дней.

Эксперты по кибербезопасности, поставили под сомнение такой длительный срок блокировки средств, предложив сравнить этот срок с реальным временем расследования подобных дел.

Темы: Банки в России, Банковское обслуживание населения в России, Мошенничество в банковской сфере
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Комментарии читателей
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20.08.2019, 11:11
Гость: Банки обсудят...

На каком основании ростовщики присваивают себе законодательные функции?
20.08.2019, 10:44
Гость: Ray Bloom

Дурни, не храните деньги в банках, для этого есть матрац.
20.08.2019, 10:38
Гость: славянин

Все так. Бороться нужно с любыми мошенниками. Но это мелкие мошенники. А слабо им побороться с крупными акулами-хищниками, живущими именно этим хищным промыслом и по крупному. Об есть здесь на КМ.РУ статья нашего русского экономиста Касатонова. После таких материалов Прокуратура срочно должна открывать дела против руководителей ЦБ. Но ничего этого не присходит. Страна уже в оккупации? Ищите также на Ютубе. "Горькая правда от профессора Катасонова об оккупации, ЦБ РФ, ФРС."
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