Медведев уволил замглавы ПФР Иванова в связи с утратой доверия

12:27

Премьер-министр Дмитрий Медведев уволил находящегося под следствием заместителя председателя Пенсионного фонда России Алексея Иванова, пишет РИА Новости.

"Освободить Иванова Алексея Михайловича от должности <...> в связи с утратой доверия", — говорится в распоряжении главы правительства.

Алексей Иванов был задержан в июле, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, он при посредничестве директора департамента по работе с госструктурами компании "Техносерв Менеджмент" Алексея Копейкина в 2017-2019 годы получил от "неустановленных лиц" не менее 4,4 миллиона рублей за покровительство.

Иванову грозит до 15 лет лишения свободы и кратный штраф, свою вину он признал. Сейчас бывший заместитель главы ПФР находится в СИЗО.

Копейкина же, бывшего сотрудника ФСБ, подозревают в посредничестве. По данным следствия, неизвестные ежемесячно переводили ему на счет 200 тысяч рублей, которые потом передавались Иванову.