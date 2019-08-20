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Медведев уволил замглавы ПФР Иванова в связи с утратой доверия

12:27 20.08.2019
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Премьер-министр Дмитрий Медведев уволил находящегося под следствием заместителя председателя Пенсионного фонда России Алексея Иванова, пишет РИА Новости.

"Освободить Иванова Алексея Михайловича от должности <...> в связи с утратой доверия", — говорится в распоряжении главы правительства.

Алексей Иванов был задержан в июле, его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, он при посредничестве директора департамента по работе с госструктурами компании "Техносерв Менеджмент" Алексея Копейкина в 2017-2019 годы получил от "неустановленных лиц" не менее 4,4 миллиона рублей за покровительство.

Иванову грозит до 15 лет лишения свободы и кратный штраф, свою вину он признал. Сейчас бывший заместитель главы ПФР находится в СИЗО.

Копейкина же, бывшего сотрудника ФСБ, подозревают в посредничестве. По данным следствия, неизвестные ежемесячно переводили ему на счет 200 тысяч рублей, которые потом передавались Иванову.

Темы: Преступления чиновников и государственных служащих в России, Пенсионный фонд РФ, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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20.08.2019, 13:48
Гость: Alexander der Große

Теперь понятно, что значит "В связи с утратой доверия" На общепринятом русском языке это значит "брал не по чину" Скоро в Австрии появится ещё один "узник совести" с трудом избежавший застенков "кровавой гэбни" Они с Лужковым дополнят друг друга. Ещё бы к ним Сердюкова с Чубайсом присоединить, и Россия вздохнула бы свободней. Только Австрию жалко...
20.08.2019, 13:42
Гость: Осталось

только конфисковать и все ранее наворованное имущество у ворюги, а ПРФ расформировать и назначить прямо из ЦБ выплату пенсий. Пусть крутятся, пока не попадут под расстрел.
20.08.2019, 13:31
Гость: Видимо

получил от "неустановленных лиц" не менее 4,4 миллиона рублей за покровительство.
Иванову грозит до 15 лет лишения свободы и кратный штраф,
Помнится нашумевшее дело Реймера бывший глава УФСИН по хищению госсредств в размере более 2-х миллиардов руб, ему дали 8 лет общего режима и штраф всего лишь 800 тыс руб, видимо суд учел то что после мест не столь отдаленных что бы было на что устроить получше свою жизнь.
А тут всего получено взятки, 4,4 миллиона руб и до 15 лет???
Тогда Реймеру дожны были дать не менее 500 лет. но суд учел видимо целый пакет смягчающих что это первый раз, глубокое, очень глубокое раскаяние, и что это была ошибка и.т.д.
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