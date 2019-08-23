Красноярцы требуют отставки губернатора Александра Усса

Среди претензий к губернатору - рубки леса и лесные пожары, которые власти отказывались тушить, а также личные качества главы края. ВИДЕО

22 августа в Красноярске прошел второй митинг за отставку губернатора Александра Усса. По оценке организаторов, на акцию пришли около 1,5 тыс. человек.

Среди претензий к губернатору - рубки леса и лесные пожары, которые власти отказывались тушить. Кроме того, люди стояли с плакатами на которых требовали решать проблемы экологии, коррупции и повсеместное неблагоустройство: «ФАС помогите поймать воров. Спасти последнюю веру во власть», «#УССАВОТСТАВКУ», «Мы народ, твои работодатели! Ты уволен за утрату доверия! Уходи подлый трУсс», «Тайга не айсберг. Народ не быдло. Губернатор не Усс», «Не будите в нас лихо», «Не дадим Канску погибнуть от нищеты и произвола», «Скажите стоп тарифам».

Разумеется, не обошли вниманием митингующие и личные качества главы края - заносчивость, равнодушие к нуждам простых людей, возмутившие земляков недавние высказывания и размер личного благосостояния.

На митинге выступмла бывший мэр города Назарова Юлия Стрельникова.

«Две недели назад мы собирались здесь же, требуя отставки губернатора. Что изменилось за две недели? Посадили небольшие кустики, видно, так хотят компенсировать те пожары, которые сегодня бушуют в Сибири, — приводит слова Стрельниковой «Тайга.Инфо». — Две недели власть делала все, чтобы показать — митинга не было. Они не замечали то, что происходило. По большому счету, всех, кто выходил две недели назад, не существует для власти».

Первый митинг против действующего губернатора собрал около 2 тыс. участников. «В этот раз пришло не так много народа, как в прошлый, потому что в городе проходили праздники. Если через две недели Александр Усс не уйдет в отставку, то мы будем снова проводить митинг»,— рассказал «Коммерсанту» организатор Сергей Конобеевский.

Удивительным образом, менее чем за год работы Усс сумел настроить против себя тысячи людей. Это красноярцы, недовольные плохой экологией, армия обманутых дольщиков, а еще масса горожан, возмущенных хамством губернатора в Канске. Выступающие припомнили Уссу, как он «переобулся в прыжке», сначала убеждая всех в бессмысленности тушения лесных пожаров, а затем, после прилета Дмитрия Медведева, благодарил Москву за неоценимую помощь в решении важнейшей проблемы – тушении тайги.

В конце мероприятия участники митинга приняли резолюцию, в которой потребовали отправить в отставку губернатора, так как «он дискредитировал себя как глава региона». Документ подписали около 1 тыс. человек. Резолюцию направят президенту РФ Владимиру Путину.

Губернатор Красноярского края Александр Усс прославился за пределами своего региона после ряда резонансных высказываний.

«Вы что, мне тут права качнуть хотите? Я тоже могу качнуть!» – заявил Усс в июне текущего года на встрече с жителями подтопленного Канска, когда они стали обвинять местных чиновников в бездействии. Сюжет пошел практически по всем федеральным ТВ-каналам.

Александр Усс. Фото с сайта government.ru

Еще больший резонанс вызвали слова Усса о бессмысленности и даже вредности тушения лесных пожаров в сибирской тайге: «Вот если у нас зимой холодная погода и возникает метель, никому же не приходит в голову... топить айсберги... чтобы у нас было потеплее. Нечто похожее, думаю, применительно к лесным пожарам в зоне контроля. Дело в том, что это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а может, даже где-то и вредно».

Произнесено это было в момент, когда часть территории Красноярского края, соседних Бурятии и Иркутской области затянуло пеленой едкого дыма.

Фото с митинга: krasnews.com

