В России установлен рекорд по числу долгожителей

07:40

Число россиян в возрасте от 100 лет и старше на 1 января 2019 года составило порядка 20,6 тысячи человек, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата.

По данным издания, поставлен новый рекорд по численности долгожителей, достигших этого возраста. В начале года в стране жили 20 582 таких человека, что почти на 17% больше, чем в 2017-м.

При этом численность людей, которые перешагнули столетний рубеж, растет уверенными темпами уже восемь лет подряд и за это время почти утроилась.

По данным Росстата, свыше 70% долгожителей — женщины (14687 человек).