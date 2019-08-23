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В России установлен рекорд по числу долгожителей

07:40 23.08.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Число россиян в возрасте от 100 лет и старше на 1 января 2019 года составило порядка 20,6 тысячи человек, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата.

По данным издания, поставлен новый рекорд по численности долгожителей, достигших этого возраста. В начале года в стране жили 20 582 таких человека, что почти на 17% больше, чем в 2017-м.

При этом численность людей, которые перешагнули столетний рубеж, растет уверенными темпами уже восемь лет подряд и за это время почти утроилась.

По данным Росстата, свыше 70% долгожителей — женщины (14687 человек).

Темы: Россия, Росстат
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Комментарии читателей
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23.08.2019, 14:54
Гость: Alexander der Große

Ничего удивительного, предыдущие поколения были крепче чем мы. Моя бабушка дожила до 102 лет. Нам это не грозит, мы уже потравлены жуткой экологией и ещё более жуткими продуктами.
.
Так что количество стариков не удивительно. Не удивительно также, что РФ впереди планеты всей по числу работающих или "самозанятых" пенсионеров.
23.08.2019, 14:32
Гость: Не кавказец

Этуш - не кавказец. Владимир Абрамович Этуш еврей, родился и жил в Москве
:-)
23.08.2019, 14:11
Гость: Русский

А о том что мы побили все мировые рекорды по смертности не доживших до пенсионного возраста чего не пишут?
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