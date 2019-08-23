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Названы регионы с самыми богатыми чиновниками

12:42 23.08.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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В Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах муниципальные чиновники получают самую высокую заработную плату, пишет газета РБК со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что в этих субъектах зарплаты чиновников даже выше средних по региону.

Самые низкие зарплаты получаются чиновники в Псковской области и Забайкалье. Так, согласно статистическим данным, в абсолютном выражении муниципальные чиновники Ямало-Ненецкого автономного округа зарабатывают в семь раз больше, чем чиновники в Псковской области, — более 133 тысяч рублей против 18 тысяч.

Как пояснил директор Центра социального развития российского Севера РАНХиГС Александр Матвеев, ЯНАО и ХМАО выделяются уровнем зарплат, поскольку это сырьевые регионы с высокими доходами.

В целом муниципальные чиновники зарабатывают больше, чем среднестатистический местный житель в 14 регионах России. Помимо регионов Крайнего Севера такая ситуация сложилась в Калининграде и Крыму. При этом Росстат сравнивает зарплаты чиновников со средними по региону без учета малых предприятий. Если же их также привлечь к сравнению, разрыв в оплате труда будет еще больше.

В общей сложности в России на конец 2018 года число сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных избиркомов достигало 469 тысяч, что на три тысячи меньше, чем в 2017-м.

По подсчетам Минфина, муниципальные чиновники составляют 31 процент всех государственных служащих в России. Средняя зарплата чиновника в России составляет 37 тысяч рублей, что на четверть меньше, чем средняя зарплата работников крупных и средних предприятий — почти 50 тысяч рублей.

Темы: Бюрократия и чиновничество в России, Росстат
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Комментарии читателей
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23.08.2019, 16:52
Гость: Ахахахаха!

Можно подумать, что т.н. "чиновники" живут на одну зарплату.
А как "копнут" - у них или квартиры по 100 "лимонов" вылезают или дома "за бугром".
Не говоря уже о их богатеньких женах, детях, родителях и т.д. и т.п.
23.08.2019, 13:27
Гость: черный шаман

В Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах муниципальные чиновники получают самую высокую заработную плату
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Вот бубен зашью однако, придет злой дух Сорни-най , сбегут как дятловцы к своему начальнику партии в Кремль "геологи."
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