Названы регионы с самыми богатыми чиновниками

12:42

В Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах муниципальные чиновники получают самую высокую заработную плату, пишет газета РБК со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что в этих субъектах зарплаты чиновников даже выше средних по региону.

Самые низкие зарплаты получаются чиновники в Псковской области и Забайкалье. Так, согласно статистическим данным, в абсолютном выражении муниципальные чиновники Ямало-Ненецкого автономного округа зарабатывают в семь раз больше, чем чиновники в Псковской области, — более 133 тысяч рублей против 18 тысяч.

Как пояснил директор Центра социального развития российского Севера РАНХиГС Александр Матвеев, ЯНАО и ХМАО выделяются уровнем зарплат, поскольку это сырьевые регионы с высокими доходами.

В целом муниципальные чиновники зарабатывают больше, чем среднестатистический местный житель в 14 регионах России. Помимо регионов Крайнего Севера такая ситуация сложилась в Калининграде и Крыму. При этом Росстат сравнивает зарплаты чиновников со средними по региону без учета малых предприятий. Если же их также привлечь к сравнению, разрыв в оплате труда будет еще больше.

В общей сложности в России на конец 2018 года число сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных избиркомов достигало 469 тысяч, что на три тысячи меньше, чем в 2017-м.

По подсчетам Минфина, муниципальные чиновники составляют 31 процент всех государственных служащих в России. Средняя зарплата чиновника в России составляет 37 тысяч рублей, что на четверть меньше, чем средняя зарплата работников крупных и средних предприятий — почти 50 тысяч рублей.