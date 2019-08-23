Путин выступил с заявлением по выходу США из ДРСМД

13:30

Владимир Путин сделал заявление на совещании с членами Совета безопасности России, где обсуждался Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и недавние испытания США.

Текст заявления главы государства опубликован на сайте Кремля.

Путин напомнил, что Вашингтон на днях испытал крылатую ракету наземного базирования, которая, по заявлению американского военного ведомства, поразила цель на расстоянии свыше 500 километров, что противоречит ДРСМД.

"Американцы это упорно отвергали, утверждая, что наземные МК-41 якобы не способны производить пуски крылатых ракет морского базирования "Томагавк". Теперь факт нарушения налицо, оспаривать его невозможно – они сами об этом сказали", — подчеркнул президент.

В связи с этим встает вопрос о том, что теперь будет размещаться в Польше и Румынии - системы противоракетной обороны или ракетные ударные комплексы достаточно большой дальности, отметил Путин.

Глава государства подчернул, что США произвели пуск через 16 дней после официальной денонсации договора.

"И очевидно, что оно не было импровизацией, а стало очередным звеном в цепи давно планировавшихся и осуществлявшихся ранее мероприятий", - заявил российский лидер, напомнив, что Москва давно располагает сведениями о создании в Соединенных Шататах запрещенного оружия.

Путин добавил, что Вашингтон срежиссировал "пропагандистскую кампанию о якобы несоблюдении Россией положений данного Договора".

"Как всем теперь очевидно, её единственной целью являлось прикрытие работ, проводимых Вашингтоном в нарушение Договора и изначальное намерение выйти из него", - пояснил он.

В связи со всеми этими событиями, у российского руководства не осталось сомнений в том, каковы истинные замыслы американских коллег.

"Избавившись от установленных ограничений, развязать себе руки для развёртывания в различных регионах мира ранее запрещённых ракет. Американские политики весьма высокого ранга и уровня заявляют, что размещение новых систем может быть начато с Азиатско-Тихоокеанского региона, но и это затрагивает наши коренные интересы, ведь всё это находится вблизи российских границ", - пояснил президент.

В Москве никогда не хотели втягиваться в гонку вооружений, а по расходам на оборону Россия занимает седьмое место в мире, в то время как первое - за США, напомнил Путин.

"Разработка нами новейших, действительно не имеющих аналогов в мире систем новейшего оружия была вызвана и, можно сказать, спровоцирована односторонним выходом Соединённых Штатов Америки из Договора по ограничению систем противоракетной обороны в 2003 году. Мы были просто вынуждены и были обязаны, безусловно, обеспечить безопасность нашего народа и нашей страны. Мы это делаем сейчас и, безусловно, будем делать в будущем", - заключил он.