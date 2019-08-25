Росгвардейцы отказались помочь жертве нападения и ушли покупать шаурму

18:10

Сотрудник Росгвардии в Ульяновске, не отреагировавший на просьбу женщины о помощи, уволен по результатам проверки. Его коллега и непосредственный руководитель привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного управления ведомства.

Проверка была начата из-за видео с участием сотрудников Росгвардии, размещенного в интернете. Женщина на улице призывает правоохранителей, один из которых сидит в служебном автомобиле, а второй покупает еду, помочь таксисту, которому угрожают в нескольких десятках метров от происходящего. Однако мужчины не обращают внимания на нее и не торопятся на помощь. Как поясняет автор видео, сотрудники в форме ответили, что у них обед.