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Росгвардейцы отказались помочь жертве нападения и ушли покупать шаурму

18:10 25.08.2019
Стоп-кадр видео

Сотрудник Росгвардии в Ульяновске, не отреагировавший на просьбу женщины о помощи, уволен по результатам проверки. Его коллега и непосредственный руководитель привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного управления ведомства.

Проверка была начата из-за видео с участием сотрудников Росгвардии, размещенного в интернете. Женщина на улице призывает правоохранителей, один из которых сидит в служебном автомобиле, а второй покупает еду, помочь таксисту, которому угрожают в нескольких десятках метров от происходящего. Однако мужчины не обращают внимания на нее и не торопятся на помощь. Как поясняет автор видео, сотрудники в форме ответили, что у них обед.

Темы: Росгвардия, Правоохранительные органы в России
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Комментарии читателей
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25.08.2019, 23:50
Гость: ABCD

Правильно! задача "росгвардии" вовсе не охрана правопорядка а разгон митингов и охрана спокойствия трона. Кому вообще нужны эти люди с их проблемами? Наверное новый этап демократии в РФ будет введение платной полиции, в зависимости от благосостояния того кто вызывает, будет и реагирование.
Этот случай наглядный показатель уровня деградации государства и МВД.
25.08.2019, 23:39
Гость: Макар

Анна, очнись. Советской власти нет уже как тридцать лет...
25.08.2019, 23:38
Гость: Макар

Видимо, сотрудники росгавардии призваны не помогать, а только лишь палками по спинам обхаживать...
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