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Аэропорт Жуковский закупит пропановые пушки для отпугивания птиц

19:17 26.08.2019
Служба безопасности аэропорта © KM.RU, Кирилл Зыков
Служба безопасности аэропорта © KM.RU, Кирилл Зыков
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Администрация аэропорта Жуковский в Московской области начала внедрять новое оборудование для отпугивания птиц. Об этом сообщает RNS со ссылкой на компанию-оператора аэропорта «Рампорт Аэро».

Новое оборудование намереваются установить в кратчайшие сроки — до открытия выставки МАКС-2019, которое состоится 27 августа.

«Совместными усилиями будет создан дополнительный контур биоакустических установок, пропановых пушек и прочего специального оборудования по всему периметру аэродрома», — приводятся в сообщении слова первого заместителя генерального директора «Рампорт Аэро» Евгения Солодилина.

15 августа стая чаек попала в двигатели вылетевшего из аэропорта пассажирского самолета «Уральских авиалиний» — из-за этого оба двигателя вышли из строя. Экипаж совершил экстренную посадку на находящееся поблизости кукурузное поле; в результате инцидента никто не погиб. 

Темы: Авиационные происшествия и аварийные посадки, Аэропорты и аэровокзалы в России
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Комментарии читателей
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27.08.2019, 00:38
Гость: Надо

с Валей-"стакан" посоветоваться насчет того, чтобы птиц лазером сбивать, как она предлагала в Питере насчет "сосулей".
У нее ж опыт!
26.08.2019, 23:33
Гость: Олег

Да что там закупать пропановые пушки, лучше сразу закупить партию бластеров. И роботов типа fedor, которые этими бластерами птичек от аэродрома будут отгонять.
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