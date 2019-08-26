Путин освободил от должности посла в Великобритании

13:14

Владимир Путин освободил от должности посла России в Великобритании Александра Яковенко, пишет РИА Новости.

По данным агентства временным поверенным в делах посольства назначен советник-посланник Иван Володин.

Отмечается, что Яковенко завершил миссию и отбыл в Москву. Причины освобождения Яковенко от должности не сообщаются.

Яковенко занимал пост Чрезвычайного и Полномочного посла с 2011 года, ранее был заместителем министра иностранных дел.