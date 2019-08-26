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Путин освободил от должности посла в Великобритании

13:14 26.08.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Владимир Путин освободил от должности посла России в Великобритании Александра Яковенко, пишет РИА Новости.

По данным агентства временным поверенным в делах посольства назначен советник-посланник Иван Володин.

Отмечается, что Яковенко завершил миссию и отбыл в Москву. Причины освобождения Яковенко от должности не сообщаются.

Яковенко занимал пост Чрезвычайного и Полномочного посла с 2011 года, ранее был заместителем министра иностранных дел.

Темы: Россия, Великобритания, Международная политика, Международные отношения
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26.08.2019, 15:23
Гость: Оллес

давно было пора дать пендаля...
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