Путин освободил от должности посла в Великобритании
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Владимир Путин освободил от должности посла России в Великобритании Александра Яковенко, пишет РИА Новости.
По данным агентства временным поверенным в делах посольства назначен советник-посланник Иван Володин.
Отмечается, что Яковенко завершил миссию и отбыл в Москву. Причины освобождения Яковенко от должности не сообщаются.
Яковенко занимал пост Чрезвычайного и Полномочного посла с 2011 года, ранее был заместителем министра иностранных дел.