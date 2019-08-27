Роспотребнадзор оштрафовал школы на 200 млн рублей

10:59

Роспотребнадзор проверил школы перед новым учебным годом. По итогам работы ведомство вынесло более 27 000 административных штрафов на общую сумму 200 млн руб.

Главная причина штрафов – нарушение школами санитарного законодательства, отмечает «Право.ру». В частности, во время проверки сотрудники Роспотребнадзора проверили уровень освещенности в помещениях и исследовали питьевую воду.

Кроме этого, ведомство направило в учебные заведения 12 000 предписаний, в которых указало на необходимость ремонта и покупки новой мебели.

«В преддверии учебного года с 19 августа до 2 сентября 2019 года в управлениях Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации организована ежегодная «горячая линия» для родителей по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее депутат Госдумы Борис Чернышов предложил ввести «первосентябрьский капитал» - специальную выплату для сбора детей в школу. По его словам, чтобы приобрести необходимые школьные принадлежности родители тратят в среднем 11 400 руб. Для многих семей это значительная сумма, объяснил Чернышов.