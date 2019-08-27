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Роспотребнадзор оштрафовал школы на 200 млн рублей

10:59 27.08.2019
Роспотребнадзор
Герб Роспотребнадзора © KM.RU, Алексей Белкин
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Роспотребнадзор проверил школы перед новым учебным годом. По итогам работы ведомство вынесло более 27 000 административных штрафов на общую сумму 200 млн руб.

Главная причина штрафов – нарушение школами санитарного законодательства, отмечает «Право.ру». В частности, во время проверки сотрудники Роспотребнадзора проверили уровень освещенности в помещениях и исследовали питьевую воду. 

Кроме этого, ведомство направило в учебные заведения 12 000 предписаний, в которых указало на необходимость ремонта и покупки новой мебели.

«В преддверии учебного года с 19 августа до 2 сентября 2019 года в управлениях Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации организована ежегодная «горячая линия» для родителей по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее депутат Госдумы Борис Чернышов предложил ввести «первосентябрьский капитал» - специальную выплату для сбора детей в школу. По его словам, чтобы приобрести необходимые школьные принадлежности родители тратят в среднем 11 400 руб. Для многих семей это значительная сумма, объяснил Чернышов.  

Темы: Школьное образование в России, Роспотребнадзор
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Комментарии читателей
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27.08.2019, 18:21
Гость: Время Ч.

Почитатель галстукоеда? Что за бред несешь про коррупцию в Грузии? Там диктатура была как при Пиночете.
27.08.2019, 16:35
Гость: Салтыков-Щедрин

Просвещение внедрять с умеренностью, по возможности избегая кровопролития.
27.08.2019, 15:45
Гость: О-о-о-о!!!

Как Вы отстали от жизни!
Школы ещё как зарабатывают! Вам и не снились такие деньги.
только о них они просто не говорят, а говорят о своей "бедности и нищете" чтобы мы пожалели их и оправдали школьные поборы "на занавески".
Да, сама школа не собирает деньги. Это мерское дело делает т.н. родительский комитет. И ведь делает, не стесняется и не стыдится собирать подати на "нужды школы"...
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