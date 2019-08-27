Роспотребнадзор оштрафовал школы на 200 млн рублей
Роспотребнадзор проверил школы перед новым учебным годом. По итогам работы ведомство вынесло более 27 000 административных штрафов на общую сумму 200 млн руб.
Главная причина штрафов – нарушение школами санитарного законодательства, отмечает «Право.ру». В частности, во время проверки сотрудники Роспотребнадзора проверили уровень освещенности в помещениях и исследовали питьевую воду.
Кроме этого, ведомство направило в учебные заведения 12 000 предписаний, в которых указало на необходимость ремонта и покупки новой мебели.
«В преддверии учебного года с 19 августа до 2 сентября 2019 года в управлениях Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации организована ежегодная «горячая линия» для родителей по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей», - говорится в сообщении ведомства.
Ранее депутат Госдумы Борис Чернышов предложил ввести «первосентябрьский капитал» - специальную выплату для сбора детей в школу. По его словам, чтобы приобрести необходимые школьные принадлежности родители тратят в среднем 11 400 руб. Для многих семей это значительная сумма, объяснил Чернышов.