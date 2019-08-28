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Нужны рамки: как отечественной школе не попасть в ловушку «секс-просвета»

20:04 28.08.2019 , Святослав Князев

Российские СМИ активно обсуждают планы введения в российских школах особого предмета, совмещающего обучение психологии с ОБЖ и сексуальным просвещением

Фото с сайта Pixabay.com

Главный психиатр Минздрава России, директор центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского Зураб Кекелидзе поделился с изданием Daily Storm новостью о том, что в некоторых отечественных общеобразовательных учреждениях в пилотном режиме собираются ввести новый предмет.

«Дисциплина будет совмещать элементы психологии, основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), сексуального просвещения, и уже с третьего класса детям будут рассказывать о вреде наркотиков» - пишет Daily Storm.

Учебники уже утверждены профильными министерствами. Курс планируется обобщенно обозначить в программе как психологию.

По мнению Кекелидзе, родители ничего не рассказывают детям о сексе, а у подростков затем возникают вопросы, на которые им сложно найти ответ. Помимо половых отношений, школьникам при изучении данной дисциплины хотят объяснить, как им общаться, почему нельзя употреблять наркотики и куда деваться от буллинга. Вести уроки должны будут психологи.

Намерения у авторов инициативы, как это чаще всего бывает, озвучены благие. Однако, к сожалению, они не всегда заводят туда, куда нужно.

По информации РИА «Катюша», на занятиях «психологии» детей будут учить натягивать презервативы на «манекены» и рассказывать им обо всех интимных тонкостях «взрослой» жизни.

И тут возникает масса вопросов. Один из ключевых: в чем основная функция условного «сексуального просвещения», о чем будет идти речь при озвучивании ключевых тезисов?

О том, как люди размножаются, школьникам и так рассказывают на уроках биологии, причем достаточно подробно. Что к этому можно добавить? Информацию о семье и браке? Но для этого не обязательно оформлять предмет в форму «секс-просвета». О позах Камасутры? А это удачная идея с учетом того, что речь идет о детях? Подобные разговоры – на грани статьи о «развращении».

С маленького ручейка часто начинаются бурные потоки. «Сексуальная революция» на Западе, приведшая к массовому введению однополых браков, а местами – легализации еще некоторых, не укладывающихся в голове у нормального человека вещей, начиналась постепенно.

Теперь же, например, немецким шестиклассникам рассказывают об «альтернативных» формах семей. В школах Шотландии вводят спецкурсы гомосексуализма. А в отдельных западных странах обсуждается открытие легальных борделей для зоофилов и вопросы защиты прав педофилов. Не превратится ли сексуальное просвещение школьников в окно Овертона и у нас?

Что же касается интимных отношений, то современные российские подростки и так неплохо разбираются в «предмете» благодаря Интернету и общению со сверстниками. И попытки «формализовать» вопрос приведут к двум вариантам развития событий: либо к смеху в классе, либо к тому, что личные отношения будут «десакрализованы» и опошлены больше, чем сейчас. Если «это» загнано в сухие рамки программы, то какая тут романтика?

Сторонники нового предмета в российских школах ссылаются на то, что в 2018 году ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, в котором 60% респондентов поддержали введение уроков полового воспитания в школах. Но при этом они дипломатично обошли тот факт, что 61% ответивших назвали главным моментом в половом воспитании молодежи нравственную сторону ранних сексуальных отношений. И поэтому, когда детей начнут учить натягивать презервативы на пластмассовые гениталии, многие родители, наверное, будут совсем не в восторге.

Искать простые ответы на сложные вопросы – не всегда правильно. Возможно, детям все-таки стоит на уроках биологии рассказывать о том, как продолжается род? На уроках ОБЖ – об угрозах нездорового образа жизни? На уроках литературы – о чувствах? А если уж вводить в программу психологию, то объяснять школьникам на занятиях нужно, как люди мыслят, решают личностные проблемы и общаются?

Понятно, что вопросы половых различий и отношений полов – это неотъемлемая часть психологической науки. Однако для них в программе следует обозначить жесткие рамки. Готов поспорить, что сейчас преподавать психологию с элементами секс-просвета в школы готовы рвануть множество «продвинутых» псевдопсихологов, по совместительству занимающихся «защитой прав» секс-меньшинств и прочими вопросами, которые любят иностранные грантодатели. Во что они могут превратить учебный процесс – страшно и мерзко представить.

На фоне либерализации «лихих 90-х» в нашей стране и так произошли сильные подвижки в вопросах нравственности, которые не всегда шли на пользу обществу. Может быть, все-таки не стоит запускать в школах процесс, последствия которого могут оказаться непредсказуемыми? Учебные заведения – не лучшее поле для экспериментов.
 

Темы: Школьное образование в России
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Комментарии читателей
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29.08.2019, 00:53
Гость: Экая завистливая

тетка!
28.08.2019, 23:56
Гость: Евгений В

Когда я учился в СССР юбки и ногти у девочек были нормальной длины, губы не красили. Мальчики были скромно и подтянуто одетые, подстрижены. Я и все мальчики учились в мужской школе, о наркотиках даже не слышали. Секс до замужества для девочек был страшным позором и пятном на всю оставшуюся жизнь. Пища была не в изобилии, но гарантировано здоровая. Жизнь постоянно только улучшалась. Беднота стабильно исчезала на глазах (так было после войны, примерно до 75-80 годов, до начала активной коррупции при Брежневе).
Дети рождались нормально (без кесарева) прирост населения был постоянный. Ни каких специальных уроков не требовалось, мы все знали на своем уровне общения. Ни каких проблем. Главными психологами в школе был угол в классе, привод в школу родителей пакостника, после чего дома ремешок.
В РФ открыто провозгласили программу воспитания потребителей, т.е. паразитов, в таком обществе, чем больше разврат, чем больше дегенератов, тем больше потребление, тем больше прибыль для мафии, уничтожающей все человеческое, как ржа.
28.08.2019, 23:37
Гость: Таисия- О культе Наташи Ростовой и Андрея Болконского.

В России принята программа о сбережении и преуножении народа.Если следовать в русле западной либерастии,то надо будет забыть о ней.В воспитании молодёжи нам надо опираться на богатство нашей литературы, истории,живописи,музыки,религии,-на наше "всё",где есть и пресловутый "секс-просвет",поданный в благородной и романтической форме.В школах
Запада он сводится к "натягиванию презерватива на пластиковый манекен",а в Америке пошли дальше,по пути удвоения удовольствия от процедуры:американки "натягивают презерватив на банан",что и удваивает удовольствие,т.к.банан после процедуры можно съесть.Но итог один и тот же:рост популярности гомосексуализма и лезбиянства.Если же серьёзно,то к ней приводит нежелание иметь детей,т.к.это некомильфо, да и тяжёлый труд в деле воспитания.В некоторых вузах США проблема гомосексуализма и лезбиянства преподаётся,с чтением лекций,проведения семинаров и защитой дипломов.В каком ключе?Альтернативы выбора жизненного уклада.О праве на выбор,его равенстве и законности.В России же надо воспитывать "тургеневскую девушку",Наташу Ростову, Андрея Болконского,Александра Невского,как минимум.По слову деда Щукаря,надо дать полный "отлуп" западному либерализму,в его крайней форме.
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