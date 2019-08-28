Нужны рамки: как отечественной школе не попасть в ловушку «секс-просвета»

Российские СМИ активно обсуждают планы введения в российских школах особого предмета, совмещающего обучение психологии с ОБЖ и сексуальным просвещением

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Главный психиатр Минздрава России, директор центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского Зураб Кекелидзе поделился с изданием Daily Storm новостью о том, что в некоторых отечественных общеобразовательных учреждениях в пилотном режиме собираются ввести новый предмет.

«Дисциплина будет совмещать элементы психологии, основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), сексуального просвещения, и уже с третьего класса детям будут рассказывать о вреде наркотиков» - пишет Daily Storm.

Учебники уже утверждены профильными министерствами. Курс планируется обобщенно обозначить в программе как психологию.

По мнению Кекелидзе, родители ничего не рассказывают детям о сексе, а у подростков затем возникают вопросы, на которые им сложно найти ответ. Помимо половых отношений, школьникам при изучении данной дисциплины хотят объяснить, как им общаться, почему нельзя употреблять наркотики и куда деваться от буллинга. Вести уроки должны будут психологи.

Намерения у авторов инициативы, как это чаще всего бывает, озвучены благие. Однако, к сожалению, они не всегда заводят туда, куда нужно.

По информации РИА «Катюша», на занятиях «психологии» детей будут учить натягивать презервативы на «манекены» и рассказывать им обо всех интимных тонкостях «взрослой» жизни.

И тут возникает масса вопросов. Один из ключевых: в чем основная функция условного «сексуального просвещения», о чем будет идти речь при озвучивании ключевых тезисов?

О том, как люди размножаются, школьникам и так рассказывают на уроках биологии, причем достаточно подробно. Что к этому можно добавить? Информацию о семье и браке? Но для этого не обязательно оформлять предмет в форму «секс-просвета». О позах Камасутры? А это удачная идея с учетом того, что речь идет о детях? Подобные разговоры – на грани статьи о «развращении».

С маленького ручейка часто начинаются бурные потоки. «Сексуальная революция» на Западе, приведшая к массовому введению однополых браков, а местами – легализации еще некоторых, не укладывающихся в голове у нормального человека вещей, начиналась постепенно.

Теперь же, например, немецким шестиклассникам рассказывают об «альтернативных» формах семей. В школах Шотландии вводят спецкурсы гомосексуализма. А в отдельных западных странах обсуждается открытие легальных борделей для зоофилов и вопросы защиты прав педофилов. Не превратится ли сексуальное просвещение школьников в окно Овертона и у нас?

Что же касается интимных отношений, то современные российские подростки и так неплохо разбираются в «предмете» благодаря Интернету и общению со сверстниками. И попытки «формализовать» вопрос приведут к двум вариантам развития событий: либо к смеху в классе, либо к тому, что личные отношения будут «десакрализованы» и опошлены больше, чем сейчас. Если «это» загнано в сухие рамки программы, то какая тут романтика?

Сторонники нового предмета в российских школах ссылаются на то, что в 2018 году ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, в котором 60% респондентов поддержали введение уроков полового воспитания в школах. Но при этом они дипломатично обошли тот факт, что 61% ответивших назвали главным моментом в половом воспитании молодежи нравственную сторону ранних сексуальных отношений. И поэтому, когда детей начнут учить натягивать презервативы на пластмассовые гениталии, многие родители, наверное, будут совсем не в восторге.

Искать простые ответы на сложные вопросы – не всегда правильно. Возможно, детям все-таки стоит на уроках биологии рассказывать о том, как продолжается род? На уроках ОБЖ – об угрозах нездорового образа жизни? На уроках литературы – о чувствах? А если уж вводить в программу психологию, то объяснять школьникам на занятиях нужно, как люди мыслят, решают личностные проблемы и общаются?

Понятно, что вопросы половых различий и отношений полов – это неотъемлемая часть психологической науки. Однако для них в программе следует обозначить жесткие рамки. Готов поспорить, что сейчас преподавать психологию с элементами секс-просвета в школы готовы рвануть множество «продвинутых» псевдопсихологов, по совместительству занимающихся «защитой прав» секс-меньшинств и прочими вопросами, которые любят иностранные грантодатели. Во что они могут превратить учебный процесс – страшно и мерзко представить.

На фоне либерализации «лихих 90-х» в нашей стране и так произошли сильные подвижки в вопросах нравственности, которые не всегда шли на пользу обществу. Может быть, все-таки не стоит запускать в школах процесс, последствия которого могут оказаться непредсказуемыми? Учебные заведения – не лучшее поле для экспериментов.

