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Медведев распорядился выплатить €54,6 млн долга по взносам в Совет Европы

17:54 29.08.2019
Медведев
Дмитрий Медведев © KM.RU, Кирилл Зыков
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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выплате долга Российской Федерации по взносам в Совет Европы за 2017-2018 годы.

"Принять предложение МИДа России, согласованное с Минфином России, МЧС России, Минкультуры России, Минспортом России, о погашении в 2019 году за счет средств федерального бюджета задолженности по членским взносам Российской Федерации в бюджеты органов Совета Европы за 2017 - 2018 годы в размере €54,6 млн", - говорится в сообщении.

В частности, предлагается по линии МИД заплатить в регулярный бюджет Совета Европы €44,8 млн, в пенсионный резервный фонд Совета Европы - €5 млн, в чрезвычайный бюджет Совета Европы - €1,1 млн, в бюджет Европейского молодежного фонда - €759 тыс., в бюджет Группы по сотрудничеству в борьбе со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом - €393 тыс., в бюджет Европейской комиссии за демократию через право - €728 тыс., в бюджет Группы государств против коррупции (ГРЕКО) в размере €246 тыс.

По линии МЧС в бюджет Частичного открытого соглашения Совета Европы по прогнозированию, предотвращению и оказанию помощи в случае стихийных бедствий и технологических катастроф будут перечислены средства в размере €311 тыс. Из бюджета Минкультуры России в бюджет Расширенного частичного соглашения о культурных маршрутах Совета Европы будет выплачено €39 тыс. и в Европейский фонд поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ ("Евримаж") - €965 тыс. По линии Минспорта в бюджет Расширенного частичного соглашения по спорту Совета Европы направят сумму в размере €162 тыс.

Тем же документом Медведев дал распоряжение МИД России проинформировать Совет Европы о принятом решении, а Минфину - обеспечить финансирование указанных расходов.

Делегация РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ, напоминает ТАСС.

26 июня 2019 года участники сессии ПАСЕ одобрили резолюцию, которая подтверждает полномочия российской делегации в полном объеме.

Темы: Экономика и финансы, Министерство финансов РФ, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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29.08.2019, 21:16
Гость: НХ

Вы совершенно правы:"если мы не участвовали в работе этой ПАСЕ, то и долга ни какого быть не может. Тем более, что это нас лишили этих прав". Но это логика нормальных и адекватных людей, не бросающих на ветер деньги и слова...
29.08.2019, 20:30
Гость: Хмы

От него одни убытки, то Ирану за С-300 штраф, то милицию в полицию, то пояса времени и штрафы кому попало выплачивает, а свои долги прощает.
29.08.2019, 20:14
Гость: *

Ээээ...??? А выдать свое коронное "Денег нет, держитесь там! Хорошего вам настроения!" - совсем никак, такое хамство только в адрес терпилушек не страшно?
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