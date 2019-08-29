Медведев распорядился выплатить €54,6 млн долга по взносам в Совет Европы

17:54

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выплате долга Российской Федерации по взносам в Совет Европы за 2017-2018 годы.

"Принять предложение МИДа России, согласованное с Минфином России, МЧС России, Минкультуры России, Минспортом России, о погашении в 2019 году за счет средств федерального бюджета задолженности по членским взносам Российской Федерации в бюджеты органов Совета Европы за 2017 - 2018 годы в размере €54,6 млн", - говорится в сообщении.

В частности, предлагается по линии МИД заплатить в регулярный бюджет Совета Европы €44,8 млн, в пенсионный резервный фонд Совета Европы - €5 млн, в чрезвычайный бюджет Совета Европы - €1,1 млн, в бюджет Европейского молодежного фонда - €759 тыс., в бюджет Группы по сотрудничеству в борьбе со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом - €393 тыс., в бюджет Европейской комиссии за демократию через право - €728 тыс., в бюджет Группы государств против коррупции (ГРЕКО) в размере €246 тыс.

По линии МЧС в бюджет Частичного открытого соглашения Совета Европы по прогнозированию, предотвращению и оказанию помощи в случае стихийных бедствий и технологических катастроф будут перечислены средства в размере €311 тыс. Из бюджета Минкультуры России в бюджет Расширенного частичного соглашения о культурных маршрутах Совета Европы будет выплачено €39 тыс. и в Европейский фонд поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ ("Евримаж") - €965 тыс. По линии Минспорта в бюджет Расширенного частичного соглашения по спорту Совета Европы направят сумму в размере €162 тыс.

Тем же документом Медведев дал распоряжение МИД России проинформировать Совет Европы о принятом решении, а Минфину - обеспечить финансирование указанных расходов.

Делегация РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ, напоминает ТАСС.

26 июня 2019 года участники сессии ПАСЕ одобрили резолюцию, которая подтверждает полномочия российской делегации в полном объеме.