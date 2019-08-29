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Поисковики обяжут удалять пиратские ссылки в течение шести часов

10:21 29.08.2019
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Поисковые системы будут обязаны удалять ссылки на пиратский контент в течение шести часов после их внесения в специальный реестр, сообщают «Ведомости». Издание ознакомилось с поправками в закон «Об информации», которые разработали крупнейшие телекомпании, онлайн-кинотеатры, «Яндекс» и Mail.ru Group при участии Роскомнадзора.

Эта поправки предписывают работающим в России поисковикам, в том числе Google, удалять ссылки на нелегальные копии книг, музыки, сериалов и фильмов, а также программного обеспечения (исключение сделано только для фотографий).

Для удаления ссылок предусмотрены две опции. Согласно первой, после получения жалобы на пиратский контент, поисковик сам решает, как быстро удалять ссылку. Вторая опция предусматривает создание реестров пиратских ссылок. Поисковики обязаны будут подключиться к ним и удалять ссылку в течение шести часов после ее появления в реестре.

В Роскомнадзоре заявили, что поправки направлены на согласование в администрацию президента. Затем они поступят в комитет по информационной политике Госдумы, который внесет их на рассмотрение парламента, заявили источники «Ведомостей».

В августе 2018 года несколько телеканалов, входящих в «Газпром-медиа», подали в суд на «Яндекс» из-за выдачи ссылок на пиратские копии сериалов. Роскомнадзор пригрозил «Яндексу» блокировкой, если это требование не будет выполнено. «Яндекс» удалил ссылки из выдачи и заключил мировое соглашение с «Газпром-медиа».

В ноябре 2018-го медиакомпании подписали с «Яндексом», Mail.ru и Rambler меморандум, позволивший удалять из поиска пиратские ссылки во внесудебном порядке. Документ затрагивал только ссылки на фильмы и сериалы. Он должен был действовать до 1 сентября 2019 года, но, по данным «Ведомостей», его решили продлить до принятия антипиратских поправок.

Темы: Интернет в России, Интернет и сети
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Комментарии читателей
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29.08.2019, 14:22
Гость: Михалков

Я ещё поборюсь за то, что каждый, купивший телефон, оплачивал мне процент на правообладание. А вдруг он на телефоне пиратскую версию прослушает или просмотрит? Ну, как за СD.
29.08.2019, 13:53
Гость: Всеволод

Те, кто борется с так называемым пиратским контентом не понимают, что жизнь меняется. И этот процесс не остановить.
И каждый период времени имеет свои особенности. К примеру, тот вид профессии, который успешно кормит очень многих сегодня, еще сотню лет назад давал хлеб на жизнь буквально единицам. И точно также через следующие лет 50 эта профессия может стать снова материально неинтересной.
К примеру взять тех же артистов, певцов и прочих граждан, работающих на поприще развлечения публики. В эпоху, когда не было ТВ, а тем боле радио, артисту-певцу сделать себе имя и хорошо в своем деле зарабатывать было крайне трудно. Мир знал десяток имен и на их концерты ходили, этот артист имел хорошие сборы. А остальные даже с хорошими данными, но неизвестные никому, влачили полунищее существование. Недаром в прошлом артист было презренной профессией.
А сейчас почти любой с минимальными данными лезет на сцену и умудряется зарабатывать. Ну кто бы знал, к примеру, ту же Бузову еще лет 50 тому назад. А сейчас ее вокал из любого утюга можно услышать и на своей известности она на сцене зарабатывает миллионы.
Но прогресс не остановить, и этой лавочке приходит конец. Теперь, чтоб послушать любого артиста уже нет необходимости покупать даже его пластинку с записью. Достаточно иметь файл и слушай-смотри его хоть на телефоне. Сам же файл вещь нематериальная, потому что тот, кто с тобой им поделился, сам лично ничего не потерял - файл просто размножился. И никто не сможет запретить людям делится.
29.08.2019, 13:49
Гость: Павел__

"Газпрому мало"
- а на что тогда землицу для себя, своих отбрызгов, и своих прихвостней - скупать?
Ознакамливаемся - статья на "Фонтанке" - "под Петербургом нашлись усадьба и земли Миллера-младшего. Вокруг – статусные фамилии"
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