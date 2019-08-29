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Две трети россиян не смогли назвать год начала Второй мировой войны

14:17 29.08.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Только треть россиян в ходе опроса назвала правильную дату начала Второй мировой войны. Более половины респондентов сказали, что Вторая мировая началась в 1941 году, перепутав с Великой Отечественной.

«Треть определили дату верно — 1939 год (32%), преимущественно респонденты с высшим или неполным высшим образованием (48%). Более половины опрошенных (52%) респондентов посчитали, что Вторая мировая началась в 1941 году. Еще 6% назвали другой вариант», — говорится в сообщении по итогам опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Социологи также спросили россиян, что стало причиной Второй мировой войны. Каждый седьмой (14%) назвал борьбу за ресурсы и сферы мирового влияния. Россияне среди причин указывали стремление Германии завоевать всех, расширить территорию и достичь мирового господства. Многие посчитали, что Германия хотела захватить только Россию.

Большинство россиян безошибочно называли союзников и противников СССР во Второй мировой войне. Самыми популярными ответами среди союзников были США, Великобритания, Франция. Среди противников Германия, Япония, Италия.

Участникам опроса, кроме того, предложили оценить вклад в победу каждой страны. Роль СССР опрошенные оценили выше всего, вклад Великобритании, Франции и США чаще всего называли незначительным.

Опрос проводился 27 августа. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.

Темы: История Великой Отечественной войны, История Второй мировой войны
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Комментарии читателей
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29.08.2019, 20:22
Гость: Mike

Ой, какие умные! А вы сами-то знаете дату начала? Не ту, что Путинско-Гебельсовская, а реально? С чего, по-вашему вторая мировая началась?
29.08.2019, 20:07
Гость: Мёбиус

Это в твоей голове так было, а мало мальски образованные люди это не путают. Ты как раз из числа неправильно ответивших? Что ж за зуд у вас недоделков такой - лишь бы Союз лягнуть?
29.08.2019, 20:05
Гость: думаю так

С небывалыми успехами путинского образования скоро вообще не будут знать, что была война.
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