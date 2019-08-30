Роструд напомнил россиянам о рабочем дне 31 декабря

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Послeдний день 2019 года, 31 декабря, будeт рабочим, напомнили в Роструде.

"В этом году 31 декабря выпадает на вторник - это будeт рабочий день Затем начинается продолжительный период отдыха на новогодние праздники", - сообщили в ведомстве.

С 1 января россиян ждут восьмидневные новогодние каникулы, отдыхать россияне будут с 1 по 8 января. В 2019 году новогодние каникулы длились 10 дней - с 30 дeкабря 2018 года по 8 января 2019 года.

Напомним, что следующие длинные выходные ожидаются с 2 по 4 ноября в связи празднованием Дня народного единства.