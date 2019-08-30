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Роструд напомнил россиянам о рабочем дне 31 декабря

11:56 30.08.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Послeдний день 2019 года, 31 декабря, будeт рабочим, напомнили в Роструде.

"В этом году 31 декабря выпадает на вторник - это будeт рабочий день  Затем начинается продолжительный период отдыха на новогодние праздники", - сообщили в ведомстве.

С 1 января россиян ждут восьмидневные новогодние каникулы, отдыхать россияне будут с 1 по 8 января. В 2019 году новогодние каникулы длились 10 дней - с 30 дeкабря 2018 года по 8 января 2019 года.

Напомним, что следующие длинные выходные ожидаются с 2 по 4 ноября в связи празднованием Дня народного единства.

Темы: Праздники в России и за рубежом
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
30.08.2019, 14:11
Гость: stalker

Рабочий день ! Рассмешили почти всю страну. А салаты и горячее к новогоднему столу кто делать будет ? Да почти все в этот день возьмут день в счет отпуска или свалят с работы сразу с обеда.
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