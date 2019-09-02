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Оппозиция подала заявку на новый митинг в Москве

14:53 2.09.2019
Митинг в Москве 31 августа. Стоп-кадр из видео в YouTube
Сюжет: Акции внесистемной оппозиции в России

Глава штаба политика Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева подала московским властям уведомление о проведении митинга 14 сентября на проспекте Сахарова.

Заявленная численность акции - 100 тыс. человек. В качестве цели мероприятия указан лозунг «За соблюдение прав человека, против насилия и политического преследования граждан», сообщает РБК со ссылкой на информацию из штаба Дмитрия Гудкова.

РБК направил запрос в департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

Митинги в Москве, связанные с намеченными на единый день голосования выборами в Мосгордуму, продолжаются с июля. Самой крупной из них была согласованная акция на проспекте Сахарова 10 августа. По оценкам активистов «Белого счетчика», она собрала до 60 тыс. человек, полиция оценивала численность участников в 20 тыс. человек.

В субботу, 31 августа, по бульварам в Москве состоялось шествие против политических репрессий, несмотря на несанкционированный характер мероприятия, на акции не было задержано ни одного человека. МВД оценило число участников шествия в 750 человек. Отказ в согласовании мероприятия власти Москвы объяснили тем, что на 31 августа в городе были запланированы несколько мероприятий ко Дню знаний, в том числе молодежный фестиваль на проспекте Сахарова.

Темы: Акции протеста и демонстрации в России, Акции внесистемной оппозиции в России
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Комментарии читателей
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02.09.2019, 17:46
Гость: "Оппозиционным" балаболкам:

Зажравшийся антинародный режим
Изжить невозможно жужжаньем одним!
Под флагом ограбленных Ленин и Сталин
В бирюльки с грабителями не играли!
02.09.2019, 16:19
Гость: неври патолог

«За соблюдение прав человека, против насилия и политического преследования граждан
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Права гриш , человека, ну ну , Берии на вас нет. Рассупонились , отдемократились , майданутые окончательно.А работают одни Равшаны.
02.09.2019, 16:07
Гость: Трезвый

вывод. Вот редиски! Раскачивают галеру которой рулит их человек и это для российских либералов закончится плохо. Когда дом горит или тонет судно,то в первую очередь спасают самое ценное и бросают не нужное. Митингующие либерасты до сих пор не поняли что они отыгранная карта или точнее использованный памперс и властям наплевать что будет с 5-ой колонной при форс-мажоре. Митингуй и не митингуй все равно получишь ... Время "болотников" прошло и больше "Заграница им не поможет" так как у Сороса и в целом Запада другие планы по России и либерасты только им мешают. Деньги идут на развал самой верхушки,на раскол российской "элиты",а точки разлома даты выборов в Госдуму и президента. Мандраж либерастов раньше время,хотя и репетиция будущих боев,но бессмысленная гульба по Москве только отталкивают народ от прозападников и мешает концентрации всей антироссийской шоблы в единый кулак. Прогнозирую что власти после сентябрьских выборов накинут ошейник на борцов за чистые выборы и освобождение политзаключенных которые пока свободно гуляют на "многочисленных" митингах и шествиях.
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