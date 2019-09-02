Оппозиция подала заявку на новый митинг в Москве

14:53

Глава штаба политика Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева подала московским властям уведомление о проведении митинга 14 сентября на проспекте Сахарова.

Заявленная численность акции - 100 тыс. человек. В качестве цели мероприятия указан лозунг «За соблюдение прав человека, против насилия и политического преследования граждан», сообщает РБК со ссылкой на информацию из штаба Дмитрия Гудкова.

РБК направил запрос в департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

Митинги в Москве, связанные с намеченными на единый день голосования выборами в Мосгордуму, продолжаются с июля. Самой крупной из них была согласованная акция на проспекте Сахарова 10 августа. По оценкам активистов «Белого счетчика», она собрала до 60 тыс. человек, полиция оценивала численность участников в 20 тыс. человек.

В субботу, 31 августа, по бульварам в Москве состоялось шествие против политических репрессий, несмотря на несанкционированный характер мероприятия, на акции не было задержано ни одного человека. МВД оценило число участников шествия в 750 человек. Отказ в согласовании мероприятия власти Москвы объяснили тем, что на 31 августа в городе были запланированы несколько мероприятий ко Дню знаний, в том числе молодежный фестиваль на проспекте Сахарова.