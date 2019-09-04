Тела пилотов разбившегося Су-25УБ могут находиться в кабине

11:06

Тела пилотов разбившегося в Ставропольском крае самолета Су-25УБ Минобороны России пока не найдены и могут находиться в кабине воздушного судна.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Сейчас Су-25УБ «зарыт» в землю наполовину. Работы по его извлечению должны начаться после прибытия на место происшествия комиссии.

Напомним, Су-25УБ потерпел крушение во вторник. По уточненным данным экстренных служб, штурмовик потерпел крушение в 20 километрах южнее населенного пункта Чернолесское Ставропольского края. Минобороны РФ сообщило, что самолет выполнял полет без боекомплекта.

Ранее РИА Новости со ссылкой на знакомый с ситуацией источник сообщало, что в районе крушения были найдены парашюты.