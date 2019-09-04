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Мединский назвал чтение комиксов взрослыми убожеством

17:01 4.09.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Министр культуры России Владимир Мединский раскрыл свое отношение к комиксам — он назвал популярные во всем мире литературно-графические произведения исключительно детским чтивом.

«Комикс — это для тех, кто плохо умеет читать. Я очень плохо отношусь к комиксам. <… > Ориентация комикса должна быть на ребенка, который только учится читать, до семи или восьми лет, но взрослому человеку читать комиксы, мне кажется это убожеством», — приводит РИА «Новости» слова выступления Мединского на открытии Московской международной книжной выставки-ярмарки (ММКВЯ).

Он также добавил, что формат комикса абсолютно неприемлем для преподавания истории. По словам министра, необходимо стараться популярно и правдиво объяснять исторические моменты доступным для понимания ребенку способом.

ММКВЯ будут проходить на ВДНХ до 8 сентября.

Впервые выставка состоялась в Москве в 1977 году. Посетители мероприятия смогут познакомиться с литературой из России, Китая, Индии, Германии, Греции, Венгрии, Сербии, Польши и других стран.

Темы: Владимир Мединский, Литература в России
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Комментарии читателей
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04.09.2019, 23:57
Гость: Хе хе...

Выходит Мединский - комикс?
04.09.2019, 23:54
Гость: Компромисс таков:

аудиокниги с качественной прозой , поскольку инерция покоя преодолевается легче: глаза отдыхают, а душа работает при этом.
04.09.2019, 23:36
Гость: Carlos

Перечисленное Вами выше и есть разновидность комикса, причем в откровенно-убогом варианте.
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