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В Свердловской области сообщили о подростках, готовивших массовые убийства

10:46 5.09.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Двое подростков готовили массовые убийства в Свердловской области, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление министра образования и молодежной политики региона Юрия Биктуганова.

Отмечается, что подростки готовили нападения на школу №1 и Баранчинский электромеханический техникум города Кушва. По словам Биктуганова, сотрудники УФСБ по Свердловской области и оперативники Управления по борьбе с экстремизмом ГУ МВД РФ по Свердловской области выявили двоих 16-летних злоумышленников.

Сейчас этим делом занимается Следственный комитет. 

По информации региональных СМИ, массовые убийства в учебных заведениях подростки планировали в сентябре. С июня они изучали историю движения "Колумбайн" (в движении воспевают вооруженное нападение обучающегося или стороннего человека на учащихся внутри образовательного заведения), искали огнестрельное оружие и взрывчатку.

Вычислить злоумышленников правоохранительным органам удалось из переписок подростков, в которых они делились подробными планами нападения на учебное заведение.

СМИ сообщают, что в отношении двух 16-летних учащихся возбуждено уголовное дело по статье 30 УК РФ, части 2 статьи 105 УК РФ (приготовление к убийству двух и более лиц).

Темы: Свердловская область, Подростковая преступность в России
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Комментарии читателей
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05.09.2019, 16:24
Гость: Татьяна Алексеевна

Напомню просто про Крым. Ждёте повторения?
05.09.2019, 12:54
Гость: вспомнилось

В Подмосковье обезвредили "опасную группу" подростков, что намечала партизанскую войну. У них было даже зарегистрированное охотничье ружьё. Верить ФСБ невозможно, особенно после таких дел как дела Хабарова с Квачковым, да и "Новое величие" (под большим вопрос кто их вёл - ФСБ). Аналогично со взрывами домов в начале президентства ВВП или недавние взрывы от "газа". Совсем не удивлюсь что азиатов используют для своих целей из спец.служб (дело "нового величия" ярко показало стиль современной ФСБ). Однако возможно убивало военных в 2009г не ФСБ а ФСО. Как избивали экологов за расследования строительства дач для вельмож, недавно инфу с форум-мск сбрасывал. Возможно что ФСО было задействовано. они хотя и в ФСБ но из-за тех кого охраняют фактически стали ещё одной бескотрольной спец.службой.
05.09.2019, 11:50
Гость: майк

Уж думал целый отряд обезвредили, а тут двое детей, играющих в войнушку, настоящего оружия тоже нет))
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