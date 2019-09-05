В Свердловской области сообщили о подростках, готовивших массовые убийства

10:46

Двое подростков готовили массовые убийства в Свердловской области, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление министра образования и молодежной политики региона Юрия Биктуганова.

Отмечается, что подростки готовили нападения на школу №1 и Баранчинский электромеханический техникум города Кушва. По словам Биктуганова, сотрудники УФСБ по Свердловской области и оперативники Управления по борьбе с экстремизмом ГУ МВД РФ по Свердловской области выявили двоих 16-летних злоумышленников.

Сейчас этим делом занимается Следственный комитет.

По информации региональных СМИ, массовые убийства в учебных заведениях подростки планировали в сентябре. С июня они изучали историю движения "Колумбайн" (в движении воспевают вооруженное нападение обучающегося или стороннего человека на учащихся внутри образовательного заведения), искали огнестрельное оружие и взрывчатку.

Вычислить злоумышленников правоохранительным органам удалось из переписок подростков, в которых они делились подробными планами нападения на учебное заведение.

СМИ сообщают, что в отношении двух 16-летних учащихся возбуждено уголовное дело по статье 30 УК РФ, части 2 статьи 105 УК РФ (приготовление к убийству двух и более лиц).