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Основателя «Рольфа» объявили в международный розыск

17:21 6.09.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Основателя автоконцерна "Рольф" Сергея Петрова, обвиняемого в незаконном выводе за рубеж и присвоении четырех миллиардов рублей, объявили в международный розыск, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Юнону Цареву.

Как отмечает агентство, суд удовлетворил ходотайство следствия о его заочном аресте.

В конце июня СК возбудил уголовное дело о махинациях с валютой против Петрова. По данным ведомства, он и другие топ-менеджеры компании переводили крупные денежные суммы по подложным документам.

Тогда же директора департамента развития бизнеса "Рольфа" Анатолия Кайро задержали и отправили под домашний арест. Свою вину он не признал.

В офисах компании и дома у фигурантов прошли обыски.

Следствие полагает, что Петров вывел за рубеж и присвоил себе четыре миллиарда рублей, продав "Рольфу" по "многократно завышенной" цене акции компании "Рольф Эстейт". Ему грозит до десяти лет колонии.

В свою очередь Петров сообщил, что не собирается возвращаться в Россию до закрытия уголовного дела против него, а также оценил вероятность его экстрадиции в РФ.

"Я не вернусь в страну, пока уголовное дело не будет закрыто. Австрия не выдаст меня как своего гражданина" - заявил Петров "Интерфаксу".

О том, что Петров является гражданином Австрии, "Интерфаксу" сообщил его знакомый, основатель "Рольфа" подтвердил эту информацию.

"Ни следствие, ни суд за два с половиной месяца после возбуждения уголовного дела не имеют ничего конкретного", - добавил Петров.

Петров и ранее отрицал предъявленные ему обвинения в незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей компании "Рольф", основателем и совладельцем которой он являлся в 2014 году, когда происходили рассматриваемые следствием сделки. Такой же позиции придерживаются другие обвиняемые.

В начале июля акционеры "Рольфа" вывели из совета директоров Петрова и Кайро и ввели в него руководителя кипрских структур компании Екатерину Колмакову.

Темы: Преступления чиновников и государственных служащих в России, Резонансные судебные процессы в России
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Комментарии читателей
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06.09.2019, 18:57
Гость: грек

Путин уже Генеральной прокуратуре и с председателем Верховного суда -говорили, уже приняли целый набор мероприятий, связанных с либерализацией,бизнеса,силовики так и будут двигаться по этому направлению". 4 миллиарда, это не мешок картошки, за которое 100% лишат свободы и ещё с конфискации картошки не исключено что и имущество, ВОРУЙ БРАТВА ваше время-совки были тупые они не умели наслаждаться ЖИЗНЬЮ!
06.09.2019, 18:43
Гость: Как обычно

с ельцинских времен,сначала правоохранители этих мошенников выпускают,а потом объявляют в международный розыск.
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