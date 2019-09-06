Основателя «Рольфа» объявили в международный розыск

17:21

Основателя автоконцерна "Рольф" Сергея Петрова, обвиняемого в незаконном выводе за рубеж и присвоении четырех миллиардов рублей, объявили в международный розыск, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Юнону Цареву.

Как отмечает агентство, суд удовлетворил ходотайство следствия о его заочном аресте.

В конце июня СК возбудил уголовное дело о махинациях с валютой против Петрова. По данным ведомства, он и другие топ-менеджеры компании переводили крупные денежные суммы по подложным документам.

Тогда же директора департамента развития бизнеса "Рольфа" Анатолия Кайро задержали и отправили под домашний арест. Свою вину он не признал.

В офисах компании и дома у фигурантов прошли обыски.

Следствие полагает, что Петров вывел за рубеж и присвоил себе четыре миллиарда рублей, продав "Рольфу" по "многократно завышенной" цене акции компании "Рольф Эстейт". Ему грозит до десяти лет колонии.

В свою очередь Петров сообщил, что не собирается возвращаться в Россию до закрытия уголовного дела против него, а также оценил вероятность его экстрадиции в РФ.

"Я не вернусь в страну, пока уголовное дело не будет закрыто. Австрия не выдаст меня как своего гражданина" - заявил Петров "Интерфаксу".

О том, что Петров является гражданином Австрии, "Интерфаксу" сообщил его знакомый, основатель "Рольфа" подтвердил эту информацию.

"Ни следствие, ни суд за два с половиной месяца после возбуждения уголовного дела не имеют ничего конкретного", - добавил Петров.

Петров и ранее отрицал предъявленные ему обвинения в незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей компании "Рольф", основателем и совладельцем которой он являлся в 2014 году, когда происходили рассматриваемые следствием сделки. Такой же позиции придерживаются другие обвиняемые.

В начале июля акционеры "Рольфа" вывели из совета директоров Петрова и Кайро и ввели в него руководителя кипрских структур компании Екатерину Колмакову.