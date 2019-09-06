]]> ]]>
Главная В России Новости

Сын Маслякова стал основным владельцем КВН

12:48 6.09.2019
Материалы по теме:

Основным владельцем телевизионного творческого объединения "АМИК", которому принадлежит "КВН", стал Александр Масляков-младший, пишет "Интерфакс".

Агентство отмечает, что ранее 51% акций "АМИК" принадлежало Александру Васильевичу Маслякову, а остальные 49% - его жене Светлане. .

С 5 сентября, владельцем 50% акций компании стал Масляков-младший, а доли его отца и матери снизились до 25,5% и 24,5% соответственно.

Александр Масляков-старший создал ТТО "АМИК" в марте 1990 года как творческий коллектив, объединивший часть молодых сотрудников Редакции программ для молодежи Центрального телевидения. Компания выпускает передачу "КВН".

Александру Васильевичу Маслякову 77 лет. Он был соведущим, а затем ведущим "КВН" в 60-х, и ведет программу с момента ее возрождения в 80-х.

Александру Александровичу Маслякову 39 лет. Он является гендиректором "АМИК". В 2002 году он окончил МГИМО, и с 2003 года является ведущим "Премьер-лиги КВН".

Темы: Знаменитости и популярные персоны, Знаковые телевизионные проекты и их участники
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
06.09.2019, 14:59
Гость: Да уж.

Обмельчал КВН.
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.