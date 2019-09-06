Сын Маслякова стал основным владельцем КВН

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Основным владельцем телевизионного творческого объединения "АМИК", которому принадлежит "КВН", стал Александр Масляков-младший, пишет "Интерфакс".

Агентство отмечает, что ранее 51% акций "АМИК" принадлежало Александру Васильевичу Маслякову, а остальные 49% - его жене Светлане. .

С 5 сентября, владельцем 50% акций компании стал Масляков-младший, а доли его отца и матери снизились до 25,5% и 24,5% соответственно.

Александр Масляков-старший создал ТТО "АМИК" в марте 1990 года как творческий коллектив, объединивший часть молодых сотрудников Редакции программ для молодежи Центрального телевидения. Компания выпускает передачу "КВН".

Александру Васильевичу Маслякову 77 лет. Он был соведущим, а затем ведущим "КВН" в 60-х, и ведет программу с момента ее возрождения в 80-х.

Александру Александровичу Маслякову 39 лет. Он является гендиректором "АМИК". В 2002 году он окончил МГИМО, и с 2003 года является ведущим "Премьер-лиги КВН".