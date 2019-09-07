Как не ошибиться в выборе репетитора и потратить время и деньги с максимальной пользой

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Замечательно, когда ваш ребенок самостоятельно справляется с образовательной программой своего учебного заведения. Но тот, кто читает сейчас эту статью, наверняка столкнулся с не усвоением ребенком некоторых учебных дисциплин

Родителю хочется сделать все возможное, чтобы помочь своему чаду преодолеть трудности в обучении и (или) качественно подготовиться к итоговой аттестации по отдельным предметам.

Итак, вы задумались о том, как выбрать "правильного" репетитора, который помог бы преодолеть ребенку все трудности. Мы постараемся объяснить, что учесть при выборе индвидуального помощника, чтобы оправдались надежды и деньги не были потрачены впустую. Услуги репетитора предлагают люди с разным уровнем образования, и цена за их услуги сильно колеблется, это можно увдеть, пролистав сайты типа Яндекс Услуг, Репетит-Центра (https://repetit-center.ru/include/chemistry.php), Авито. Надеемся, наша статья поможет в выборе помощника для вашего ребенка.

Как подобрать репетитора, который будет соответствовать вашим целям.

Репетитор бывает востребован по разным причинам, поэтому прежде чем остановиться на определенном его типе, рекомендуем четко определить цель занятий. Отправляя ребенка к преподавателю с целью качественной подготовки к ЕГЭ, обязательно предварительно поинтересуйтесь минимальным баллом для выбранного вуза. Можно провести предварительную оценку качества знаний. Кстати, на начальном этапе это может не обязательно делать ваш репетитор, можно сделать это, например, с помощью интернета или вашего школьного учителя. Определить, сколько баллов может набрать ваш ребенок по предмету, необходимо для понимания того, какая помощь нужна ему при подготовке к ЕГЭ по предмету. В зависимости от полученного результата можно планировать объем работы с репетитором и определять желательную квалификацию личного помощника ребенка.

Предположим, ваша задача - подготовка учащегося к олимпиадам высокого уровня, различным творческим конкурсам или дополнительному испытанию для поступления в вуз. В таком случае стоит выбирать достаточно амбициозного помощника, который знает все о подобных мероприятиях, возможно, участвует в проверке и оценке экзаменационных работ обучающихся.

Иногда репетитора ищут для ребенка, которого надо мотивировать на старательное изучение школьного курса и (или) «подтянуть» его знания до определенного уровня. В этом случае от дорогих услуг высококвалифицированного (высокооплачиваемого) специалиста можно отказаться, ограничившись услугами помощника из числа школьных или домашних учителей, а возможно, и студентов.

Типы репетиторов

1. «Звезда». Это репетитор, который берется не за любое дело. Уровень его профессиональной подготовки очень высок. Он амбициозен, достиг больших успехов в преподавании, продолжает совершенствовать свои умения, ищет новые, наиболее эффективные методы. Может быть сам основателем какой-либо новой школы, методики преподавания своего предмета.

Перед началом занятий такой преподаватель может провести тестирование своего будущего ученика и даже отказаться от работы с ним. Этот репетитор популярен, поэтому и цена на его услуги не может быть низкой.

2. «Опытный». Как правило, это обычный школьный учитель, который решает подзаработать, помогая учащимся в освоении каких-либо тем. Главное, что движет этим человеком, вовсе не прибыльность занятий, а желание помочь ученику, поэтому стоимость услуг такого помощника может быть гораздо ниже, чем у «звездного» учителя. Уровень профессиональной подготовки такого репетитора выше среднего или средний, но благодаря его настойчивости и опыту его ученики способны добиться успехов в изучаемом предмете. Кроме того, такой репетитор способен не только подготовить учащихся к успешной сдаче экзаменов, но и правильно мотивировать. Он может организовать дополнительные занятия по предмету за пределами школьной программы, например, хорошо подготовить к олимпиаде.

3. «Студент». Такой репетитор предпочтителен в случае, когда ученику нужна помощь в выполнении домашнего задания, объяснении «западающих» тем. Расценки на услуги помощника студента, как правило, невысоки. По неопытности своей такой учитель мало думает о развитии ученика, как правило, не формулирует цели обучения, не всегда нацелен на конкретный результат. Бывает, что от недостатка опыта не способен предусмотреть всех нюансов в изучении предмета.

Знакомство и беседа с репетитором (лучше в присутствии ученика) до начала учебных занятий поможет родителям задать будущему помощнику своего ребенка все интересующие вопросы, понаблюдать за тем, как общается репетитор, как он взаимодействует с людьми, а ребенку познакомиться с новым человеком в неформальной обстановке.

В дальнейшем нужно обязательно поддерживать связь с репетитором, интересоваться успехами и неудачами ученика, выполнять рекомендации по обучению и организации учебного процесса. А еще прислушиваться к мнению ребенка о репетиторе, к тому, насколько комфортно ему заниматься с этим учителем. И, конечно, главным показателем эффективности дополнительных учебных занятий должны стать, в зависимости от цели таких занятий, желание ребенка учиться, развитие его способностей, улучшение оценок по предмету, качественная подготовка к экзаменам.

Выводы

• если вам нужен репетитор для продвижения вашего ребенка за рамками школьной программы, конечно, предпочтение стоит отдать «звезде»;

• хотите организовать достойную подготовку выпускника к экзамену, но не прочь сэкономить, - выбирайте «опытного»;

• тем же, кто ищет для своего ребенка помощника в выполнении конкретных заданий, советуем присмотреться к студентам.

В любом случае наблюдайте успехами вашего ребенка, за тем, насколько ему комфортно, чтобы понять, каковы цели выбранного вами помощника и не теряете ли вы напрасно свои деньги. Надеемся, наши советы помогут сделать правильный выбор и расходовать силы и деньги с пользой.

По материалам сайта Репетит-Центр