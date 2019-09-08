Протоиерей РПЦ назвал русских мужчин «национальной трагедией»

12:13

Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал современных русских мужчин слабыми, и в этом увидел причину малодетности и "женского воспитания".

"Наши мужчины - это есть наша национальная трагедия", - сказал священник в беседе с церковнослужителями Сызранской епархии.

Отец Димитрий признал, что среди русских встречаются настоящие мужчины. В частности, он упомянул недавние случаи, когда спецназовцы вступились на улице за женщин и были убиты группой нападавших. Но это, по его мнению штучный товар.

"А чтобы была нация, чтобы были мужчины, чтобы можно было из них выбрать себе жениха - ну их нет в природе!" - приводит слова священника "Интерфакс".

Священнослужитель считает, что слабость мужчин отчасти происходит от "женского воспитания". В то время как русская женщина, как полагает Димитрий Смирнов, - сильна по своей генетике, мужчины - нет.

Смирнов посетовал на то, что вся школа "женская", церковь - женская,.

"Дома мамаша - она своего мужа, который маменькин сынок, он скручен в бараний рог, и он даже жену себе когда ищет, он ищет себе вторую маму, чтобы можно было к груди припасть и телевизор смотреть. Что он может? Спортом, что ли, заниматься? Нет, он может кричать: "Шайбу! Шайбу!" - посетовал священник.

В связи с этим он предложил "потихоньку подготовить новых людей", собирая "всю безотцовщину" - мальчиков, лишенных мужского воспитания, и передавая их в школы под начало лучших офицеров.