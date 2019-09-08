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Протоиерей РПЦ назвал русских мужчин «национальной трагедией»

12:13 8.09.2019
Протоиерей Димитрий Смирнов. Фото с сайта molitvy.online

Председатель патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал современных русских мужчин слабыми, и в этом увидел причину малодетности и "женского воспитания".

"Наши мужчины - это есть наша национальная трагедия", - сказал священник в беседе с церковнослужителями Сызранской епархии.

Отец Димитрий признал, что среди русских встречаются настоящие мужчины. В частности, он упомянул недавние случаи, когда спецназовцы вступились на улице за женщин и были убиты группой нападавших. Но это, по его мнению штучный товар.

"А чтобы была нация, чтобы были мужчины, чтобы можно было из них выбрать себе жениха - ну их нет в природе!" - приводит слова священника "Интерфакс".

Священнослужитель считает, что слабость мужчин отчасти происходит от "женского воспитания". В то время как русская женщина, как полагает Димитрий Смирнов, - сильна по своей генетике, мужчины - нет.

Смирнов посетовал на то, что вся школа "женская", церковь - женская,.

"Дома мамаша - она своего мужа, который маменькин сынок, он скручен в бараний рог, и он даже жену себе когда ищет, он ищет себе вторую маму, чтобы можно было к груди припасть и телевизор смотреть. Что он может? Спортом, что ли, заниматься? Нет, он может кричать: "Шайбу! Шайбу!" - посетовал священник.

В связи с этим он предложил "потихоньку подготовить новых людей", собирая "всю безотцовщину" - мальчиков, лишенных мужского воспитания, и передавая их в школы под начало лучших офицеров.

Темы: Православная церковь в России
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Комментарии читателей
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08.09.2019, 12:28
Гость: stalker

Национальной трагедией у нас является воинствующий клерикализм и такие вот демагоги, которые не сеют и не пашут, живут за счет общества и его же постоянно критикуют.
08.09.2019, 12:19
Гость: Сочувствующий

А "в школах под началом лучших офицеров" всё идеально?
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