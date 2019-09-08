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Беглов лидирует на выборах губернатора Санкт-Петербурга

22:17 8.09.2019
Фото с сайта gospartner.club
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Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов (самовыдвиженец) набирает 83,61% голосов после обработки 0,1% протоколов. Это следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК). За ним следуют Михаил Амосов («Гражданская платформа») — 11,23% и Надежда Тихонова («Справедливая Россия») — 5,16%.

Всего на выборы губернатора Санкт-Петербурга выдвигались 28 кандидатов, однако в итоге участвуют только три человека. Режиссер Владимир Бортко отказался от участия в выборах в ходе теледебатов за неделю до дня голосования, напоминает «Коммерсант».

Данные экзитполов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) также свидетельствуют о том. что Александр Беглов лидирует на выборах губернатора с 56% голосов.

Темы: Санкт-Петербург, Выборы в органы власти в России
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Комментарии читателей
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09.09.2019, 04:24
Гость: неудивительно

Замаскировавшийся самовыдвиженец таки впереди.Административный ресурс и бюджетники обеспечили лидерство.
09.09.2019, 00:58
Гость: Чавес 10

Будет забавно, если россияне снова выбирут единоросов, поднявших им пенсионный возраст. Вот только удивляться тут будет нечему, в 1996 г. Избрали же Ельцина
09.09.2019, 00:41
Гость: Чувак

сильно на Вовочку смахивает, только с усиками.
Все комментарии (7)
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