Беглов лидирует на выборах губернатора Санкт-Петербурга

22:17

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов (самовыдвиженец) набирает 83,61% голосов после обработки 0,1% протоколов. Это следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК). За ним следуют Михаил Амосов («Гражданская платформа») — 11,23% и Надежда Тихонова («Справедливая Россия») — 5,16%.

Всего на выборы губернатора Санкт-Петербурга выдвигались 28 кандидатов, однако в итоге участвуют только три человека. Режиссер Владимир Бортко отказался от участия в выборах в ходе теледебатов за неделю до дня голосования, напоминает «Коммерсант».

Данные экзитполов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) также свидетельствуют о том. что Александр Беглов лидирует на выборах губернатора с 56% голосов.