Вода. Бутилированная. Минеральная. Особенности ее правильного выбора и употребления

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Без употребления бутилированной воды как с газом, так и без газа в летнюю жару не обходится вообще никто

К тому же, на прилавках российских рынков, магазинов и супермаркетов такое добро представлено в избытке. Но именно по этой причине к выбору питьевой воды, включая как столовую, так и минеральную, нужно подходить крайне внимательно, взвешенно и щепетильно.

По объективным причинам, связанным с практичностью, с доступностью, с удобством приобретения той же самой питьевой воды, большинство из нас отдает предпочтение именно бутилированной воде, продающейся как в пластиковой, так и в стеклянной таре. Но из-за своей дороговизны минеральная, как и столовая питьевая вода, продающаяся в стеклянной таре, пользуется значительно меньшим спросом у потребителя. Но приобретение или выбор в пользу такого продукта – это уже личное дело каждого. С актуальными условиями доставки воды вы можете ознакомиться в интернете.

Однако, целый ряд исследований, проведенных как в российских, так и европейских исследовательских центрах, в других лабораториях, доказывает, что сколь-нибудь значимых, то есть реально ощутимых для организма отличий в фактическом химическом составе бутилированной воды или нет совсем, или они оказываются просто смехотворными, явно не стоя той переплаты, которую требует от нас как от покупателя производитель, обещающий нам золотые горы, либо конечный реализатор. Проще говоря, и дорогая, и дешевая минеральная вода, и вода, относящаяся к средней ценовой категории, может быть фактически одинаковой как по своему химическому составу, так и по происхождению, по влиянию на наш организм.

Зато определить фактическое количество, вернее, реальную концентрацию в бутилированной воде таких микроэлементов, как магний или кальций, который играет действительно важную роль в обменных процессах нашего организма, можно прямо у прилавка в магазине. Для этого достаточно посмотреть на маркировку и состав питьевой воды, которые указаны прямо на упаковке. Но информацию, указанную производителем на оборотной стороне упаковки, тоже нужно воспринимать правильно, верно ее расшифровывая и интерпретируя. Но какие трудности, связанные с этим, могут возникнуть у рядового покупателя?

Оптимальным решением в такой ситуации будет выбор, сделанный в пользу минеральной воды, на оборотной стороне этикетки которой указано не конкретное количество минералов, содержащихся в ее составе, а вилка, то есть определенное допустимое расхождение этих показателей, проще говоря, диапазон от такого-то и до такого количества минеральных ингредиентов, содержащихся внутри конкретной тары с минеральной водой. Наличие на упаковке с бутилированной минеральной водой именно такого показателя дает потребителю хотя бы какую-то гарантию наличия в ней реально полезных минералов.

Индекс, отражающий содержание минералов в таре с минеральной водой, соответствующий при этом показателю менее 100 мг (в пересчете на 1 литр), почти всегда используется производителям тех минеральных вод, которые предварительно очищаются от всех посторонних примесей, становясь из-за этого практически дистиллированными. И уже потом к такому продукту, в такую воду производители добавляют необходимую порцию минералов, используя для этого сухие порошковые концентраты, в большинстве случаев имеющие синтетическое (искусственное) происхождение.

Не менее важными показателями, критериями качества минеральной воды, расфасованной в пластиковую тару, являются фториды и йодиды. Именно этим двум типам химических соединений все виды минеральных вод обязаны своей итоговой полезностью, делающей минеральную воду действительно целебным напитком.

Важно понимать, что усвоение фторидов организмом человека становится возможным только в процессе употребления воды. Никакими другими путями пополнить их запас в своем организме у вас точно не получится. Без фторидов в потребляемой человеком воде или при их недостатке в его организме возникают, развиваются серьезные нарушения, приводящие к быстрому разрушению зубных тканей. А йодиды являются важным фактором для поддержания полноценного функционирования нервной системы, включая такие ее основополагающие части, как головной и спинной мозг.

Но, пожалуй, самым важным критерием реального качества, реальной полезности минеральной воды является дата ее производства, а не какие-то там фториды, йодиды, сульфаты, гидрокарбонаты. Чем дольше минеральная вода, как и фактически любой другой продукт, хранится с момента своего производства, тем менее полезным такой товар оказывается для организма конечного потребителя, то есть покупателя, проще говоря, нас с вами. Поэтому к выбору такого, казалось бы, простого и доступного продукта, как минеральная вода, которая продается сегодня буквально на каждом углу, нужно подходить довольно внимательно, чтобы не только не навредить себе, но и получить хотя бы минимальную пользу от такого продукта.

