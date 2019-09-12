В Британии назвали «самое опасное» оружие России

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На мероприятии Defence & Security Equipment International Exhibition 2019 помощник по потенциалу и боеготовности начальника штаба Королевских Военно-воздушных сил (ВВС) Джулиан Болл заявил, что зенитная ракетная система С-400 «Триумф», а также подвижный береговой ракетный комплекс «Бастион-П» и оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» требуют от Великобритании скорейшего ответа.

Болл отметил, что создаваемые Россией условия ставят под сомнение возможности британцев в случае необходимости оперативно реагировать на меняющуюся ситуацию. Он заявил, что в том числе речь идет о созданных при помощи ЗРС С-400, комплекса «Бастион-П» и «Искандеров» зонах ограничения доступа и маневра (A2/AD), сообщает РИА Новости со ссылкой на Jane's 360.

Напомним, A2/AD - концепция сдерживания противника с помощью комплекса вооружений, которая создает повышенную опасность для дислоцирования или перемещения сил других стран в защищаемую местность.

Бороться с таким ограничением Болл предложил при помощи искусственного интеллекта, разработки перспективных видов оружия и изменения тактики ведения военных действий.