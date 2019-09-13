СКР заявил о мошенничестве с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян

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Управление Следственного комитета России (СКР) по Центральному округу Москвы возбудило уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан.

Как пишет газета "КоммерсантЪ", предполагаемый ущерб оценивается в миллиарды рублей.

По данным издания, в 2017-2018 годах пока не установленные лица могли подделать более полумиллиона заявлений россиян, в соответствии с которыми они якобы согласились перевести свои пенсионные накопления из ПФР в несколько крупных негосударственных пенсионных фондов (НПФ). В частности, речь идет о "ВТБ Пенсионный фонд", НПФ "Согласие", "Социум", "Газфонд ПН".

В махинациях подозреваются агенты, которые оказывали услуги НПФ. При этом все документы были завизированы нотариусами. Однако, как выяснило следствие, и подписи и печати были поддельными.

Пока уголовное дело возбуждено по факту махинаций, фигурантов в нем нет - сейчас в СКР пытаются установить организаторов и исполнителей аферы.