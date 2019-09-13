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СКР заявил о мошенничестве с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян

08:00 13.09.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Управление Следственного комитета России (СКР) по Центральному округу Москвы возбудило уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан.

Как пишет газета "КоммерсантЪ", предполагаемый ущерб оценивается в миллиарды рублей.

По данным издания, в 2017-2018 годах пока не установленные лица могли подделать более полумиллиона заявлений россиян, в соответствии с которыми они якобы согласились перевести свои пенсионные накопления из ПФР в несколько крупных негосударственных пенсионных фондов (НПФ). В частности, речь идет о "ВТБ Пенсионный фонд", НПФ "Согласие", "Социум", "Газфонд ПН".

В махинациях подозреваются агенты, которые оказывали услуги НПФ. При этом все документы были завизированы нотариусами. Однако, как выяснило следствие, и подписи и печати были поддельными.

Пока уголовное дело возбуждено по факту махинаций, фигурантов в нем нет - сейчас в СКР пытаются установить организаторов и исполнителей аферы.

Темы: Пенсионная реформа в России, Финансовые махинации и аферы, Пенсионный фонд РФ, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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13.09.2019, 15:36
Гость: Vfdhi

Мухлюют и выплатами стареньким пенсионерам, вдруг начинают платить в 2 -3 раза меньше квартирные (ЖКХ) выплаты. Видимо в надежде на то, что старички не заметят или не будут обращаться!!!
13.09.2019, 15:12
Гость: ABCD

В стиле современных рАсеняских реалиях. Есть миллионы обворованных, есть пропавшие миллиарды, есть даже те кто был ответственен за это, но нет виновных. И чем больше пропало миллиардов тем следствию "труднее" обнаружить виновных.
Лишь изредка случайно на квартирах чиновников обнаруживают тонны "чьих-то" денег.
13.09.2019, 14:53
Гость: Алекс Дорф

Есть повод провести еще пару сотен пенсионных реформ.
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