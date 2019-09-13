Отменить налоги бедным, но не обидеть богатых? Об инициативе главы ВТБ

Президент ВТБ Андрей Костин выступил с идеей освободить бедных от налогов

Неожиданное заявление он сделал в ходе Московского финансового форума. Костин признал, что в стране сейчас "много денег", и большой профицит бюджета позволят ввести необлагаемый налогом минимум доходов, тем самым решить проблему для самых незащищенных слоев населения.

Андрей Костин. Стоп-кадр с ТВ

Борьба с бедностью стала мейнстримом у экономического блока год назад, когда президент Владимир Путин поручил в одном из майских указов сократить количество проживающих за чертой (то есть тех, кто получает меньше прожиточного минимума) в два раза. Но пока, судя по статистике, бедность если и сокращается, то только из-за высокой смертности этой категории граждан. Опираясь на данные Росстата и других комплементарных социологических срезах, Татьяна Голикова периодически отчитывается о преодолении бедности на уровне статистической погрешности.

Росстат сообщал, что численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года даже увеличилась по сравнению с прошлым годом и составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения. Физическое же сокращение числа бедных во втором квартале 2019 года в сравнении с первым кварталом составило 1,6%, или около 1,7 млн человек.

Премьер-министр Дмитрий Медведев, который недавно громогласно взялся отменять первые декреты советского правительства, в том числе и декрет о 8-часовом рабочем дне, выступает за "адресную помощь" бедным, но эксперты уверены, что подход к проблеме должен быть системным, а не точечным. Освобождение бедных слоев населения от налога вполне может быть такой мерой, многие ее считают справедливой и поддерживают.

Проблема в том, что Андрей Костин говорил беспредметно — он предложил ввести минимум, но не сказал какой — 10 или 20 тысяч? Ведь если речь идет просто о категории граждан с доходом ниже прожиточного минимума, то погоды это не сделает, как отметил депутат шестого созыва Госдумы Вячеслав Тетекин в интервью нашему изданию, Росстат и Минэкономразвития говорят о бедных, которые не имеют прожиточного минимума.

"Но это называется "нищие" в общеупотребительной лексике. Это люди, которым не хватает на еду элементарно, они находятся на грани голода. А бедных в нашей стране, людей которые с трудом сводят концы с концами, которым на пищу как-то худо-бедно хватает, но уже не хватает, чтобы снарядить детей в школу — вот это бедные. И они составляют больше половины населения. Вот о чем нужно говорить. Бедность на самом деле — это не 12-13%, это вовсе не те 20 млн человек, о которых мы сейчас говорим с ужасом. На самом деле, это половина населения страны, более 70 млн человек. 70 млн человек, как минимум, находятся в положении бедных", — утверждает он.

При этом сами же власти признавали, что наиболее бедными в России являются семьи с детьми или многодетные, половина из них (51%) живут в нищете — за чертой бедности. Такие цифры озвучивала Татьяна Голикова. То есть рождение каждого ребенка оказывается серьезным ударом по финансовому состоянию семьи из-за постоянного роста цен на продукты, медикаменты, новых тарифов, поборов и "реформ", проводимых Правительством. И это в условиях демографической ямы, из которой якобы власти ставят цель выбраться.

Самая "популярная" зарплата в России — 23 тысячи, и разговор об освобождении от налогов, начиная с такой суммы, мог бы и правда быть серьезным. Первый заместитель председателя комитета ГД по бюджету и налогам Сергей Катасонов в беседе с Накануне.RU признался, что поддерживает идею Костина, более того, его фракция уже рассчитывала подобный сценарий, и государство может пойти на такой смелый шаг.

"Мы говорим о том, чтобы освободить от НДФЛ людей, которые имеют минимальный уровень заработной платы. Точкой отсечения можно взять даже не минималку, а 20 тыс. руб., цифры, которые мы не получим в бюджет, совершенно никак не повлияют на сегодняшнюю ситуацию в стране, на макроэкономическую ситуацию, — говорит Сергей Катасонов. — Но поддержать людей, дополнительно выбросить эти деньги на потребительский рынок, чем спровоцировать спрос — это правильный шаг, ведь он подтолкнет экономику".

Эксперт напоминает, что задача государства, помимо защиты границ и целостности территории, это еще и справедливое перераспределение между социальным слоями финансов и регулирование потоков денег. И эта задача как раз и осуществляется через налоговую систему, а у нас эта система гипертрофирована — 13% НДФЛ платит и миллиардер, и человек, который живет на сумму ниже прожиточного минимума. Поэтому то, что озвучил Костин, с точки зрения социальной справедливости, поддержки и социальной задачи государства — абсолютно правильно, считает Сергей Катасонов.

"Мы поможем малоимущим, все-таки 20 млн — много для нашей страны. И главное, эти деньги, которые мы освободим, они точно останутся в стране на них не купят ни яхты, ни недвижимость за рубежом. Люди пойдут и потратят эти деньги на продукты питания, на предметы первой необходимости, лекарства. Потребительский спрос возрастет", — прокомментировал первый заместитель председателя комитета ГД по бюджету и налогам Сергей Катасонов.

Естественно, такие громкие заявления не терпят в экономическом блоке Правительства, тема прогрессивной шкалы налогов там табуирована. Существующее положение дел было введено 19 лет назад для того, чтобы вывести из тени бизнес и повысить собираемость налогов. Вот и Костин сказал, что раз собираемость у нас стабильная, а деньги есть — почему бы не снять налоговую нагрузку с бедных? Только это половина решения проблемы, доктор экономических наук Валентин Катасонов замечает: это тот случай, когда глава госбанка сказал "А", но не сказал "Б".

"Костин — человек крайне осторожный, если вы обратили внимание, формулировки у него очень обтекаемые, никакой конкретики, — отмечает в беседе с Накануне.RU Валентин Катасонов. — Он сказал только "А", но не сказал "Б". Если ты начинаешь разговор о налогах, надо его продолжить и говорить о налогах на состоятельную часть нашего населения, то есть разговор надо переводить в русло темы о прогрессивной шкале налогообложения, но он этого не сделал".

Валентин Катасонов вспоминает, что не далее как год назад мы слышали еще одно популисткое заявление Костина — он тогда красиво говорил о дедолларизации. Не о полном отказе от доллара, конечно, а о льготах для экспортеров, которые будут рассчитываться рублями, называл и другие очень интересные меры, которые поддержали бы многие критически настроенные к текущей политике экономисты, но дальше слов дело не пошло.

Эксперт делает вывод, что такие речи Костин, видимо, заводит исключительно для собственного пиара. Если он вдруг и допускает критические высказывания в адрес Центробанка, к примеру, то потом сам же извиняется, сохраняя свою лояльность к власти вообще и к денежной власти в особенности.

А прогрессивная шкала, по мнению Валентина Катасонова, — это действительно одна из самых табуированных тем, которую чиновники боятся обсуждать, сравнимая разве что с табуированностью обсуждений контроля над трансграничным капиталом, так что за предложениями Костина ничего не последует.

Дело в том, что, несмотря на враждебное отношение богатейших людей к прогрессивной шкале, то, что население беднеет со скоростью света, не может не отражаться и на их кошельках — банки, как и бизнес, заинтересованы, чтобы реальные доходы населения росли, так как падает спрос на товары и банковские услуги. Потому предложение Костина из недоговоренности может стать компромиссом, способом освободить от налога бедных, при этом не обижать богатых.

И хоть это жульничество в определенном смысле, все же какой-никакой путь к более здоровому обществу, к более справедливому распределению общественных благ, считает глава Совета ТПП по повышению конкурентоспособности экономики и лидер "Партии Дела" Константин Бабкин. Он отмечает в беседе с Накануне.RU, что позитивные плоды такого шага будут заключаться не только в стимулировании экономики, но отразятся и на промышленности, и на занятости населения, соответственно.

"У нас сейчас бедные платят в процентном отношении от своих зарплат больше налогов, чем богатые. И нужно снизить эту нагрузку, чтобы бедные платили хотя бы столько же, сколько богатые, а лучше их вообще освободить от налогов. Это было бы справедливо. Это одна причина. Вторая причина состоит в том, что у нас страна богатая, тонет в деньгах, тонет в ресурсах, при этом живут люди бедно, и такое снижение нагрузки на небогатые слои населения повысило бы их покупательную способность, повысило бы спрос на товары, что сказалось бы позитивно на стране, на количестве рабочих мест, может быть, и количество бедных уменьшилось бы, потому что люди смогли бы найти себе работу", — говорит Константин Бабкин