В Москве задержали бывшего фигуранта дела о массовых беспорядках

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В Москве у станции метро «Университет», где проходит ежегодный парад студенчества, задержали бывшего фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках 27 июля Валерия Костенка, студента РГУ имени Косыгина и члена партии «Яблоко», а также студенток ВШЭ Тиму Мутаеву и Татьяну Колобакину. Они пришли на мероприятие в футболках с надписью «Свободу Жукову» (Егору Жукову), сообщает студенческий Telegram-канал DOXA.

К студентам подошел полицейский и начал у них выяснять, какую акцию они планируют. После этого их задержали. Сейчас студентов везут в ОВД МГУ для «беседы».

В Москве на Параде студентов задержали экс-фигуранта «московского дела» Валерия Костенка и студентку Тиму Мутаеву, которые пришли на мероприятие в футболках «Свободу Жукову». Также задержана корреспондентка DOXA Татьяна Колобакина. Причина — наклейка «Свободу Жукову» на сумке. pic.twitter.com/Tu8NgslUnq — Объединённые Демократы (@od_spb) 14 сентября 2019 г.

27 июля прошла несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, по которому арестовали более десяти человек, напоминает «Коммерсант». С пяти фигурантов дела, в том числе с Валерия Костенка, обвинения сняли.