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В Москве задержали бывшего фигуранта дела о массовых беспорядках

15:23 14.09.2019

В Москве у станции метро «Университет», где проходит ежегодный парад студенчества, задержали бывшего фигуранта уголовного дела о массовых беспорядках 27 июля Валерия Костенка, студента РГУ имени Косыгина и члена партии «Яблоко», а также студенток ВШЭ Тиму Мутаеву и Татьяну Колобакину. Они пришли на мероприятие в футболках с надписью «Свободу Жукову» (Егору Жукову), сообщает студенческий Telegram-канал DOXA.

К студентам подошел полицейский и начал у них выяснять, какую акцию они планируют. После этого их задержали. Сейчас студентов везут в ОВД МГУ для «беседы».

27 июля прошла несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, по которому арестовали более десяти человек, напоминает «Коммерсант». С пяти фигурантов дела, в том числе с Валерия Костенка, обвинения сняли.

Темы: Акции внесистемной оппозиции в России
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Комментарии читателей
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14.09.2019, 21:27
Гость: таки-да

"революции делают молодые."-а, контрреволюции старые алкаши..
14.09.2019, 20:11
Гость: обычно

родителей доводят не до инфаркта а до баррикад на защиту своих детей
но может у русских детей другие родители
14.09.2019, 19:13
Гость: Кактотак

Этой власти - кирдык. Когда арестовывают молодых ребят за надписи на майках - это господа начало фашизма !
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