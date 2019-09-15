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В Кемерове открылся парк в память о жертвах пожара в «Зимней вишне»

12:29 15.09.2019

"Парк ангелов", построенный на месте снесенного комплекса зданий ТРЦ "Зимняя вишня", при пожаре в котором погибли 60 человек, открыт для посетителей, сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

"Наша задача была открыть не место скорби, а силы. Здесь высажено все, что растет на территории Кузбасса. Озера и реки мы воссоздать не смогли, но они отображены в виде фонтанов", - приврдит слова Цивилева "Интерфакс".

В парке в память о погибших высажены 60 сосен - по числу жертв пожара. Через два года, когда деревья приживутся, их объединят, закрепив на них гамаки.

В парке уложены 7 тысяч тонн натурального камня, самый тяжелый из них весит 15 тонн. По периметру парка и внутри установлены колонны, в которые вмонтированы аудиоколонки и камеры видеонаблюдения.

Кроме того, построен амфитеатр, детские горки и качели, фонтан с возможностью имитировать туман.

Стихийный мемориал появился у "Зимней вишни" в ночь на понедельник, 26 марта 2018, когда здание еще горело. Летом его разобрали, принесенные жителями игрушки передали в детские дома и малоимущим семьям. В самом сквере высадили газон, установили скамейки и заложили памятный камень.

По данным мэрии Кемерово, стоимость проекта составляла порядка 5 млн рублей, источником финансирования работ стали пожертвования.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. В огне погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

Фото: Газета Кемерова

Темы: Пожар в Кемерове
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Комментарии читателей
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15.09.2019, 13:10
Гость: личный опыт

лучшим напоминаем о недопустимости повторения такого был бы расстрел ответственных за эту трагедию, но наша либерастическая власть лучше превратит Россию к китайскую провинцию, чем начнет принимать самостоятельные решения без оглядки на всякие ЕСЧП и прочие нелепые антироссийские организации.
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