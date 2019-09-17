Оштрафован дизайнер, которому росгвардейцы сломали ногу до акции протеста

16:20

Савеловский суд Москвы признал дизайнера Константина Коновалова виновным в нарушении правил проведения акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП) и оштрафовал на 10 тысяч рублей.

Об этом сообщает газета «Ведомости».

«Ну как это вообще? Мне сломали ногу - даже не знаю сколько суммарно лечение встанет. Раздавили наушник - 5000₽. Лишили нормальной жизни на месяцы - ∞. А теперь штраф 10000₽ за участие в шествии, в котором я не участвовал?», - написал Константин в своем Twitter.

Отмечается, что заседание прошло без участия Коновалова, хотя он заранее уведомлял суд, что находится на лечении не в Москве и просил перенести рассмотрение дела.

Коновалов был задержан за три часа до начала массовой акции за свободные выборы 27 июля. Во время утренней пробежки, дизайнер остановился около здания мэрии на Тверской улице, чтобы сфотографировать автозаки, что не понравилось полицейским, которые начали его прогонять.

Коновалов продолжил пробежку, но через квартал его встретили другие полицейские, которые решили, что он убегает от их коллег. В итоге его жестко повалили на асфальт, выкрутив руки. Ноги Коновалова оказались на бордюре, полицейские еще и придавили их сверху.

Дизайнер несколько часов просидел в автозаке. При этом полицейские не разрешили врачам скорой помощи отвезти его на рентген. Позже его все же увезли на скорой. Врачи диагностировали закрытый внутрисуставный перелом кости ноги. Коновалов до сих пор ходит на костылях.

Следственный комитет отказался рассматривать жалобу дизайнера на действия полицейских, назвав их «правомерными».

По мнению СК, обращение Коновалова «не содержит каких-либо объективных сведений о каком-либо совершенном преступлении сотрудниками правоохранительных органов». Тверской районный суд Москвы признал отказ законным.