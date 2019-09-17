«Много шоколада не бывает»: как отдохнула ульяновская чиновница

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Чиновницу из Ульяновска уволят за «шоколадное» селфи в ванне, а глава региона призвал подчиненную «жить более скромно»

Фото со страницы Светланы Опенышевой в Instagram

В Ульяновской области проходит служебная проверка в отношении советницы губернатора Светланы Опенышевой. Поводом стала фотография, на которой она принимает нафталановую ванну. Чиновница опубликовала снимок в соцсетях и подписала: «Много шоколада не бывает». Глава региона призвал подчиненную «жить более скромно». В Госудме между тем считают, что строгость губернатора является напускной, и до увольнения Опенышевой дело не дойдет.

Очередной скандал с чиновником разгорелся в Ульяновской области. Советница главы региона по IT-сфере Светлана Опенышева опубликовала в сети фотографию, на которой она принимает так называемую «шоколадную» ванну из лечебной нафталановой нефти. В своем инстаграме чиновница рассказала, что отдыхает в санатории в Азербайджане, под снимком она написала: «Много шоколада не бывает».

Снимок вызвал волну обсуждений в сети, некоторые пользователи посчитали, что чиновница выставила нескромное фото. При этом, передают СМИ, такая процедура в санаториях стоит относительно недорого — около тысячи рублей. После этого губернатор области Сергей Морозов поручил провести служебную проверку в отношении своего советника. Об этом сообщил пресс-секретарь главы региона Тимофей Гончарук. Морозов раскритиковал поведение чиновницы, посчитав, что нужно «жить более скромно».

«Любое нескромное отношение будет пресекаться. Многие могут себе позволить выехать за границу. Но когда я посмотрел на чудачества госпожи Опенышевой, я принял решение провести служебную проверку. Нужно жить более скромно», — цитирует Морозова Гончарук в твиттере.

При этом местное издание «Ulpressa» сообщает, что Морозов принял решение не только о служебной проверке, но и об увольнении Опенышевой. На данный момент аккаунт чиновницы в инстаграме закрыт.

В Госдуме прокомментировали ситуацию — депутат от Ульяновской области Алексей Куринный предположил, что увольнение Опенышевой вряд ли состоится, а строгость Морозова по отношению к подчиненной является «игрой на публику».

«Она пришла вместе с Морозовым еще в 2005 году, занимала десяток разных чиновничьих постов. При этом на протяжении этих лет было уже несколько более серьезных поводов ее уволить», — пояснил Куринный в беседе с РИА «Новости». Он считает, что крайне мерой может стать перевод чиновницы на другую должность.

СМИ уже подсчитали примерную стоимость отдыха Опенышевой в Азербайджане, а также сообщили сведения о ее доходах. Как стало известно, женщина отдыхала в пятизвездочном отеле Garabag Resort & Spa в азербайджанской провинции Нафталан. По информации портала «Ura.ru», недельное проживание в отеле этой осенью стоит около 40,5 тыс. рублей. В стоимость входит трехразовое питание, медицинские обследования и те самые нафталановые ванны.

По данным ульяновского издания «73online», чиновница отдыхала вдвоем с мужем. Билеты обошлись супругам в 17 тыс. рублей. Информацией о стоимости перелетов поделилась в соцсетях сама Опенышева, написав, что прямой рейс туда-обратно из Казани обошелся ей в 8,5 тыс. рублей.

По данным декларации о доходах на сайте регионального правительства на 2018 год, в месяц Опенышева получает около 175 тыс. рублей. Как сообщает РИА «Новости», за прошлый год она заработала более 2,135 млн рублей.

Кроме того, во владении чиновницы находится земельный участок, площадью 18,6 кв. метров, квартира (90,1 кв. метров) и гараж (18,6 кв. метров). Совместно с несовершеннолетним ребенком она владеет земельным участком (850 кв метров) и домом (232,9 кв. метров). Также у нее есть автомобиль Toyota RAV4 2012 года выпуска. Все имущество чиновницы, согласно декларации, находится в России.

Ранее скандал с другой российской чиновницей разгорелся из-за аудиозаписи, которая была опубликована в сети в августе. В подписи к файлу утверждалось, что автором монолога является начальница пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич.

Женщина в оскорбительной форме говорила о реакции пострадавших от наводнения в Тулуне на приезд в город президента Владимира Путина. В частности, она раскритиковала внешний вид местных жителей: «Он приехал туда на полчаса. Люди, вся эта бичевня, пришли — вы бы видели, как они одеты! Одеты черт-те как, два класса образования. Он пошел, они готовы были землю целовать. Стояло вот это быдло, и они все готовы были кипятком описаться от счастья».

Кроме того, она якобы заявила, что в центрах временного содержания местные жители живут лучше, чем «было в их хлеву». Вероятно, под «хлевом» она имела в виду дома, которые люди потеряли из-за наводнения.

После этого губернатор региона Сергей Левченко инициировал служебное расследование действий подчиненной. Предварительная экспертиза показала, что запись была смонтирована. Президент России Владимир Путин заявил, что если чиновница действительно является автором таких оскорбительных слов, то она «непорядочный человек».

16 сентября стало известно, что Алашкевич написала заявление на увольнение. Об этом сама чиновница сообщила в своем фейсбуке. Она также попыталась извиниться перед жителями Тулуна за свои слова. По ее словам, кто-то специально записал и обрезал разговор так, чтобы ее подставить.

«Прошу тулунчан простить меня от всего сердца. Эти слова были обращены не к вам. Жаль, что человек, который сделал эту запись, обрезал в ней важные моменты, которые многое могли объяснить», — заключила она.

Автор - Елизавета Королева