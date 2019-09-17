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ФСБ сообщила о задержании более 80 граждан КНДР за браконьерство

21:45 17.09.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Российские пограничники задержали более 80 граждан КНДР, которые занимались в Японском море браконьерством на двух шхунах, сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудника Центра общественных связей ФСБ России.

Как заявили в ведомстве, деятельность северокорейских браконьеров в районе банки (мели) Кито-Ямато была пресечена, так как это исключительная экономическая зона РФ.

Ранее сообщалось, что российские пограничники обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерским промыслом. Экипаж одной из этих шхун, более 45 человек, напал на сотрудников погрануправления ФСБ по Приморскому краю, трое из них получили ранения различной степени тяжести.

Темы: Россия, Северная Корея, Рыболовство и морские промыслы
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Комментарии читателей
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18.09.2019, 05:08
Гость: Трезвый

вывод. Арестованных браконьеров нельзя выдавать КНДР так как их там могут просто расстрелять. Лучше на юг полуострова или оставить желающих в РФ.
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