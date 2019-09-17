ФСБ сообщила о задержании более 80 граждан КНДР за браконьерство

21:45

Российские пограничники задержали более 80 граждан КНДР, которые занимались в Японском море браконьерством на двух шхунах, сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудника Центра общественных связей ФСБ России.

Как заявили в ведомстве, деятельность северокорейских браконьеров в районе банки (мели) Кито-Ямато была пресечена, так как это исключительная экономическая зона РФ.

Ранее сообщалось, что российские пограничники обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерским промыслом. Экипаж одной из этих шхун, более 45 человек, напал на сотрудников погрануправления ФСБ по Приморскому краю, трое из них получили ранения различной степени тяжести.