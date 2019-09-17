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Браконьеры из КНДР напали на российских пограничников в Японском море

17:49 17.09.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Браконьеры из Северной Кореи напали на российских пограничников в Японском море, трое сотрудников погранслужбы получили ранения, пишет "Интерфакс" со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.

По данным ведомства, пограничники обнаружили в районе банки (мели) Кито-Ямато (Японское море, исключительная экономическая зона России) две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерским промыслом.

Как рассказали в ФСБ, экипаж одной из этих шхун, более 45 человек, напал на сотрудников погрануправления ФСБ по Приморскому краю, трое из них получили ранения различной степени тяжести.

Экипаж еще одной шхуны - 21 человек - был задержан.

По данным ФСБ, обе северокорейские браконьерские шхуны, совершившие нападение на российских пограничников, задержаны, сейчас их конвоируют в Находку.

Временный поверенный в делах КНДР в РФ Зин Чжон Хеп будет вызван в МИД России в связи с данным инцидентом. 

Темы: Происшествия
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Комментарии читателей
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17.09.2019, 20:03
Гость: Белая Русь

Отправить этих браконьеров на работы в шахты, лет этак на 20.
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