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Глава генсовета «Единой России» вступился за осужденного Павла Устинова

12:21 18.09.2019
Фото с сайта facebook.com
Фото с сайта facebook.com
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Актер Павел Устинов, которого осудили на 3,5 года колонии по обвинению в нападении на сотрудника Росгвардии во время акции протеста в Москве, столкнулся с «вопиющей несправедливостью». Такое мнение высказал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак в своем инстаграме.

Он заявил, что посмотрел видео задержания Устинова. «На любом из них видно, что парень просто стоял возле метро. Он никого не трогал, не нарушал общественный порядок… В момент задержания, он естественно попытался увернуться. Да, сотрудник Росгвардии упал, споткнувшись. Но на видео отчетливо видно, что Павел ни на кого не нападал, не толкал, даже не трогал», — написал Турчак.

Политик назвал «нечестным и несправедливым» то, что суд по делу Устинова не принял во внимание эти видеозаписи. «Сотни, тысячи неравнодушных людей со всей страны сегодня справедливо возмущены», — добавил Турчак.

Павлу Устинову вынесли приговор 16 сентября. По версии следствия, он выкрикивал лозунги на акции протеста 3 августа, а при задержании оказал сопротивление и вывихнул плечо росгвардейцу. Устинов не признал вину. Суд отказался приобщить к делу две видеозаписи задержания, на которых видно, что он ничего не кричал и не сопротивлялся.

В защиту Устинова выступили многие актеры, музыканты и другие знаменитости. Петицию с требованием освободить осужденного подписали более 70 тысяч человек. Пересмотреть приговор Устинову также попросили главные редакторы «Эха Москвы», «Новой газеты» и «Дождя».

Темы: Народные протесты, Россия, Акции протеста и демонстрации в России, Акции протеста оппозиции в Минске
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
18.09.2019, 19:16
Гость: Разве Госдеп довел москвичей

- а кто же еще? Пенсионный возраст повысили ведь по указке филиала госдепа МВФ!
18.09.2019, 19:14
Гость: он был координатором

- это преступление, оно было доказано в суде? Тогда за что осудили, если нет ни одного доказательства его виновности, кроме слезливого рассказа "потерпевшего"?
А про проблемы нэзалэжной можно поговорить на профильных темах, каким они краем к делам внутрироссийским?
18.09.2019, 19:06
Гость: Московскому пенсионеру

Ваши слова, да богу в уши... знаете же, что в нашей стране даже очевидно справедливое действие может не совершиться под любыми надуманными предлогами и проволочками. Не 37, но очень в духе того времени
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