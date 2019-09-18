Более 70% россиян высказались за ограничение притока трудовых мигрантов

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Почти три четверти жителей России (72%) полагают, что российские власти должны ограничивать приток иностранных граждан, приезжающих в РФ на заработки, пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные опроса "Левада-центра".

Противоположной точки зрения придерживается только каждый десятый россиянин (9% участников опроса), в то время как 15% респондентов равнодушны к миграционной политике властей.

Данные опроса показывают рост удельного веса россиян, не приветствующих приток иностранной рабочей силы. Как отмечается, в июле 2017 года такого мнения придерживались 58% россиян, через год их количество достигло 67%, а в текущем году - 72%.

Одновременно, опрос свидетельствует о снижении удельного веса россиян, считающих полезным способствовать притоку в РФ трудовых мигрантов из-за рубежа: в прошлом году так думали 14% респондентов.

Исследование также показало, что количество сограждан, равнодушных к миграционной политике властей, за последние два года сократилось вдвое: в июле 2017 года респондентов, которым все равно, было 30%.