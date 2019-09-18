]]> ]]>
Главная В России Новости

Более 70% россиян высказались за ограничение притока трудовых мигрантов

08:00 18.09.2019
Россияне высказываются против притока мигрантов
Трудовые мигранты. Фото © KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Почти три четверти жителей России (72%) полагают, что российские власти должны ограничивать приток иностранных граждан, приезжающих в РФ на заработки, пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные опроса "Левада-центра".

Противоположной точки зрения придерживается только каждый десятый россиянин (9% участников опроса), в то время как 15% респондентов равнодушны к миграционной политике властей.

Данные опроса показывают рост удельного веса россиян, не приветствующих приток иностранной рабочей силы. Как отмечается, в июле 2017 года такого мнения придерживались 58% россиян, через год их количество достигло 67%, а в текущем году - 72%.

Одновременно, опрос свидетельствует о снижении удельного веса россиян, считающих полезным способствовать притоку в РФ трудовых мигрантов из-за рубежа: в прошлом году так думали 14% респондентов.

Исследование также показало, что количество сограждан, равнодушных к миграционной политике властей, за последние два года сократилось вдвое: в июле 2017 года респондентов, которым все равно, было 30%.

Темы: Миграционная политика в России, Общественное мнение
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
18.09.2019, 19:15
Гость: ...

Да ср=ать им на наше мнение и на нас
18.09.2019, 17:32
Гость: безработица и зарплаты низкие

именно потому, что гастарбайтеры рынок труда демпингуют.
Ну, могут они себе позволить работать за гроши, поскольку тот же Лукойл у них на родине продает бензин в пять раз дешевле, а кое-где и на порядок, и более.
18.09.2019, 17:21
Гость: мешает россиянам делать то же самое

разный уровень жизни в странах. Семья гастарбайтера может шиковать на отправляемые им 10 000 рублей, в России на 10 000 рублей а месяц семья работника сможет только вызывать жалость окружающих.
Все комментарии (26)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.