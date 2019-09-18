Российских космонавтов могут вооружить к 2021 году

15:29

Огнестрельное оружие может войти в арсенал космонавтов к 2021 году, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.

"Сейчас идет тестирование. Вопрос может быть решен в течение полутора лет", - в частности заявил Рогозин.

Глава госкорпорации отметил, что в Балтийском государственном техническом университете "Военмех" в Петербурге была показана разработка многоствольного пистолета, который может исполнять разные функции - "отпугивания зверей, добыча пропитания, сигнальная функция".

Рогозин также напомнил, что раньше подобное оружие было в комплекте у космонавтов. "Теперь, связи с тем, что большинство полетов мы переносим на космодром "Восточный", который находится в малонаселенной, лесной местности, то космонавты выражают заинтересованность в том, чтобы оружие было в комплекте", - уточнил он.

Ранее стало известно, что "Роскосмос" изучает вопрос возвращения оружия в аварийный запас космонавтов, предназначенный для выживания на Земле при нештатной посадке. Отмечалось, что оружие могло бы пригодиться космонавтам при нештатных посадках в пересеченной местности.